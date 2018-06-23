坐大腿、抱一下…被爆性騷女教友 香港牧師認錯

2018-06-23 13:05 世界日報 香港新聞組／香港23日電



香港驚爆牧師對女教友性騷擾醜聞，有女教友在網上發文，指博愛潮語浸信會牧師倪立賢為「禽獸牧師」，稱他要求女教友「坐大腿」及不時以「讓爸爸抱一下」、「讓爸爸舒服一下」等騷擾女教友。倪承認自己有一些「過界、不恰當的行為」，感到後悔並稱願意認錯。

明報報導，博愛潮語浸信會昨日在網站發表聲明，稱已收到對倪牧師的性騷擾投訴，會全力配合警方調查。被點名的倪立賢昨晚回應，承認自己有一些「過界、不恰當的行為」，感到後悔並願意認錯，已在另一牧師陪同下報警，「希望藉法律審判表達他的歉意」。倪立賢表示，因事態嚴重，昨凌晨在牧師陪同下報警，惟警方表示在無投訴人的情下只能備案。警方暫時將案件列作「求警調查」，交由黃大仙警區刑事部人員跟進，暫未有人被捕。

倪立賢稱，教會得知此事後，5月初已將他停職調查，並在5月中將他解雇。

報導指出，女教友在臉書（facebook）上發文，指控倪立賢多年來非禮多名女教友。文中指控，倪多年來與青少年小組的女組員建立「父女關係」，常以「爸爸」身分「正常化其行為」，如向組員表示「畀爸爸攬」（讓爸爸抱一下）、「畀爸爸舒服」（讓爸爸舒服一下）、「爸爸幫你按摩」、「老婆唔係屋企，單獨上我屋企玩」（老婆不在家，單獨來我家玩）、「上我屋企」（來我家睡）等。

女教友指控，曾有受害人揭發此事，卻被倪指有精神病、忘恩負義、誣告。直至去年9月，倪的醜行才陸續遭揭發。

據報導，讓人不解的是，倪立賢昨天向警方表示，自己「多年前，與女性友人發生身體碰撞、糾紛」，故先作備案。另外，據了解，警方昨日已透過教會接觸到其中一名女受害人，提及三、四年前曾在巴士上遭倪立賢撫摸非禮，警方已為她錄取口供。

另據蘋果日報報導，遭女教友指控性擾的牧師倪立賢，2011年以傳道人身分到博愛潮語浸信會東頭分堂工作，2015年11月升任為牧師，並當上分堂堂主任。諷刺的是，倪曾多次以「下一代信仰」為題講道，關心網上氾濫的色情資訊衝擊下一代，「在沒有道德標準的社會裡面，如何幫助下一代成長」。

揭發性擾的女教友在網上發表長文，文中質疑教會：「你們對他（倪牧師）的愛與信任徹底將我心目中的教會瓦解，教會不再是神的地方，神是我的避難所？神是禽獸牧師的避難所。」該女教友對教會選擇相信倪立賢感到忿慨悲傷，她說一直在教會內感受到愛，但「愛與信任係最強的盾牌，卻又係一把最尖的利劍」。

報導指出，倪於兩年前曾以「下一代信仰已敲響警號」為題講道，內容提及網上氾濫的色情資訊衝擊下一代，教會要重視青少年的工作，「在沒有道德標準的社會裡面，如何幫助下一代成長」，倪並引用聖經指，追隨聖潔並不需要避開世俗限制級的資訊。

明報報導，關注兩性平等的香港婦女基督徒協會表示，基督徒組織譴責所有神職人員利用職權性侵犯會友事件。神職人員與會友之間的權力不對等，理應受到監督。教會應建立零性侵犯的環境，包括設立明確的防範和處理機制，應提供合適的性別教育，不再迴避性別議題，不應只把防範性侵犯的責任放在教友身上。