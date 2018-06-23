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海南擬開放外國遊客上臉書 文件2天後下架

2018-06-23 12:56中央社 香港23日電

大陸海南省日前為了吸引國際遊客，計畫解禁社群媒體，但遭中國網有轟兩套標準。圖為海...
大陸海南省日前為了吸引國際遊客，計畫解禁社群媒體，但遭中國網有轟兩套標準。圖為海南三亞鳳凰島國際郵輪港。 新華社
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中國大陸海南省日前公布了一些突破性政策，包括在外國遊客聚集區提供未經審查的自由網路，一度引起中國網民對政府雙重標準作法憤怒反彈，相關政策文件隨即在兩天後消失。

根據香港和部分陸媒報導，海南省政府辦公於21日印發「提升海南旅遊國際化水平三年行動計畫（2018-2020）」，目標是促進海外入境遊客數目以年均25%的速度成長，3年後至200萬人次，同時在香港、澳門、台灣、東南亞、日本和南韓等重點客源市場形成較高知名度。

相關文件還提出在未來3年計畫實施多項「突破性」新政，包括在外國遊客聚集區提供未經審查的自由網路，以使用臉書（facebook）、推特（Twitter）、WhatsApp 等社群網站及社交軟體。

中國對網際網路實施嚴格的內容審查，防止讓當局覺得難堪或有損善良風俗的資訊散布。海南的計畫意味，外國訪客將享有中國人民被剝奪的權利。

這項作法公布後在中國大陸社群媒體引發排山倒海的抨擊聲浪。不少網民質疑，如果上推特、臉書是正當、無害的，憑什麼只讓外國人上、不讓中國人上。

翻查海南省政府官方網頁，上述文件是於21日發布，全稱「海南省人民政府辦公廳關於印發提升海南旅遊國際化水準三年行動計畫（2018-2020年）的通知」，編號「瓊府辦（2018）54號」。

在同一天及前一天，海南省政府發布了至少5份文件，包括在同一天發布的「海南省人民政府辦公廳關於推進農產品加工業發展的實施意見」等。

截至23日上午10時30分，上述5份文件中，除了提升海南旅遊那一份外，其餘4份文件還存在，讀者可點擊並看到全文。

但當讀者點擊提升海南旅遊那一份文件時，網頁上卻出現這樣的字眼：「很抱歉，你訪問的網頁不存在或者已經被刪除，5秒鐘後將自動返回首頁。」

此外，中國網民在社群網站上的相關批評也全遭刪除。

中國國家主席習近平4月中在海南曾發表講話，宣布中共中央決定支持海南全島建設自由貿易試驗區。

自此之後，海南當局全力建設海南成為自由貿易試驗區，並推出不少相關文件，以支持海南朝著相關目標前進。

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