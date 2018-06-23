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女權之聲：中國恐懼引發政府#MeToo

2018-06-23 11:14中央社 台北23日電

中國女權獨立媒體「女權之聲」微博帳號、微信公眾號無故被封超過百日，控告新浪和騰訊違約，法院也拒絕受理。女權之聲人員昨天受訪時表示，北京很擔心他們會在中國引起「政府#MeToo」。

女權之聲微博帳號及微信公眾號3月份相繼被封鎖，理由是「發布敏感違規資訊」和「依據相關法律法規和政策」。

當時正值網路反性侵#MeToo運動在全球掀起浪潮之際。隨後，一些公開聲援女權之聲的帳號也陸續被封鎖，微博網友還被禁止使用女權之聲的標誌（Logo）。

德國之聲22日透過電話訪問一名女權之聲工作人員。對方證實，女權之聲的微博及微信帳號仍處於被封鎖的狀態。

這名工作人員分析，中國政府近幾年來對民間組織一直持打壓的態度。女權之聲被封的時候，正值全球#MeToo運動運動如火如荼之際，女權之聲也發布了很多這方面的資訊。

他說，「有關人士就曾告知我們，政府很擔心『政府#MeToo』也會在中國形成一個運動。我想這就是我們被關閉的原因」。

這名工作人員表示，至今都沒有得到官方的解釋。微博方面只說女權之聲違反了微博的條例，但問到具體是什麼條例時，卻沒有得到任何回答；微信方面則說女權之聲的一篇文章有違規內容，但追問具體什麼內容、違反了什麼規定時，微信也沒有給出具體回應。

報導引述女權之聲代理律師黃沙表示，他4月時曾前往深圳南沙區法院要求就騰訊關閉女權之聲公眾號一事予以立案，但7天審查期滿，他和女權之聲均未接到法院通知。之後，他多次前往法院投訴，並一再要求立案，但法院至今一直拒絕受理。

中國女權獨立媒體「女權之聲」微博帳號、微信公眾號無故被封超過百日，控告新浪和騰訊...
中國女權獨立媒體「女權之聲」微博帳號、微信公眾號無故被封超過百日，控告新浪和騰訊違約，法院也拒絕受理。女權之聲人員22日受訪時表示，北京很擔心他們會在中國引起「政府#MeToo」。圖擷自微博
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