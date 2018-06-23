女權之聲：中國恐懼引發政府#MeToo

2018-06-23 11:14 中央社 台北23日電



中國女權獨立媒體「女權之聲」微博帳號、微信公眾號無故被封超過百日，控告新浪和騰訊違約，法院也拒絕受理。女權之聲人員昨天受訪時表示，北京很擔心他們會在中國引起「政府#MeToo」。

女權之聲微博帳號及微信公眾號3月份相繼被封鎖，理由是「發布敏感違規資訊」和「依據相關法律法規和政策」。

當時正值網路反性侵#MeToo運動在全球掀起浪潮之際。隨後，一些公開聲援女權之聲的帳號也陸續被封鎖，微博網友還被禁止使用女權之聲的標誌（Logo）。

德國之聲22日透過電話訪問一名女權之聲工作人員。對方證實，女權之聲的微博及微信帳號仍處於被封鎖的狀態。

這名工作人員分析，中國政府近幾年來對民間組織一直持打壓的態度。女權之聲被封的時候，正值全球#MeToo運動運動如火如荼之際，女權之聲也發布了很多這方面的資訊。

他說，「有關人士就曾告知我們，政府很擔心『政府#MeToo』也會在中國形成一個運動。我想這就是我們被關閉的原因」。

這名工作人員表示，至今都沒有得到官方的解釋。微博方面只說女權之聲違反了微博的條例，但問到具體是什麼條例時，卻沒有得到任何回答；微信方面則說女權之聲的一篇文章有違規內容，但追問具體什麼內容、違反了什麼規定時，微信也沒有給出具體回應。