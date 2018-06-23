香江風情／香港90後媽寶 集體抑鬱焦慮

2018-06-23 01:02 聯合報 香港特派員 聯合報 香港特派員 李春



2018年香港龍舟嘉年華廿二日在維多利亞港及中環海濱舉行，中國風味的小吃吸引了大量遊客。 （中新社） 分享 facebook

研究香港年輕人現成了顯學，一項最新的研究，關注點不是香港年輕人的政治取向，而是他們的身體健康，因為調查發現，香港每四名打工仔，就有一人曾出現抑鬱焦慮症狀，當中又以九十後為主的受訪群比率最高。

這項調查被認為有點譜，因為不是出自壓力團體，而來自香港中文大學和香港馬會。他們去年底電話訪問一千零八名十八歲以上全職人士，發現有百分之廿四受訪者指過去兩星期可能有焦慮或抑鬱症狀，當中以十八至二十九歲的最年輕組別，曾經歷抑鬱焦慮比率最高，達百分之卅七，此組別亦是對生命意義滿意度最低的一個組別。

研究者在取得調查數據，通常公布其就據作的研究結果。中大心理學系教授麥穎思就認為，香港年輕人工作經驗淺，身處初級職位，對工作掌控度較低，令他們出現抑鬱焦慮比例較高。這可能因調查中亦發現，在工作上有較大掌控度和獲得上司更多支持的受訪者，較小機會感抑鬱或焦慮。

也就在這一調查結果公布之際，香港年輕人在網上討論另一個話題，叫「媽寶」現象，那是有年輕的人妻在社交平台上抱怨，其丈夫已近卅歲，平時食雞都要阿媽剝皮，吃蝦要別人替他剝殼，實在看不過眼，形容如吃「殘廢餐」，為此非常無奈。

香港網民一轟而起發言，有說前男友被母親寵壞，食魚要預先拆骨，食水果要剝皮切件；有說其男友至今吃飯還要父母盛飯添飯的。也有男性出來說，吃雞吃蝦一手油，先幫他剝一下不為過。當然，更多人指斥香港現在「媽寶」滿街，未來港將不港。

香港的「媽寶」，是用來形容那些被母親寵壞的超齡男孩，有如未斷奶的成年人。有人事顧問說，香港好多年輕人沒有經濟壓力，特別是九十後成長環境如溫室，初踏職場會感不習慣無人遷就，而感不開心，不開心的多了，就走向焦慮或抑鬱了。