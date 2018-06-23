課文「外婆」改「姥姥」 上海教委挨轟

2018-06-23 01:02 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林庭瑤 ／北京報導



上海小學語文教材將「外婆」改成「姥姥」，挨批文化霸權。 圖／擷自新京報 分享 facebook

上海市小學語文課本一個「外婆」改成「姥姥」詞語，近日引發熱議。上海市教學委員會解釋「姥姥是普通話，外婆是方言」，但大陸網友群起圍剿，反駁「姥姥」才是方言，不是主流用詞，反問難道要改成「姥姥的澎湖灣」？

出現爭議的是上海小學二年級下學期的語文課本，第廿四課課文「打碗碗花」（牽牛花）。原文是有位女童想去摘下「打碗碗花」，但外婆說「不能摘，誰摘了它，它就叫誰打破碗」，後來女童親自試驗並破除迷信。課本中的「外婆」全部改成「姥姥」。

為何使用北方方言中常見的「姥姥」？去年二月，有上海市民就子女寒假作業中出現「姥姥」而不是常用的外婆，提出網上質詢，上海教委教研室回應：根據「現代漢語詞典」第六版，姥姥是普通話，外婆屬於方言。上海教委希望透過這個詞讓學生多了解「祖國語言的多樣性」，為國際大都市的上海「營造多元、包容、開放、和諧的社會環境」。

然而根據北京語言大學編寫的「中國方言地圖集」，書面語「外祖母」在中國各地的稱呼不同，「姥姥」集中在京津冀等華北、華東地區，但「外婆」的分布範圍更為廣泛，從這次爭議課文中原作者李天芳家鄉的陝西西安等西北地區，到華中、華南沿海地區都有使用。

大陸網友指出，主流文化中的童話「小紅帽和狼外婆」，台灣歌曲「外婆的澎湖灣」，台灣歌手周杰倫的「外婆」等等都家喻戶曉，「普通話是以北京話等北方方言為主，本來就是以偏概全，並不『普通』」，「上海還包容開放，能不能包容南北方稱呼的不同」，「亂改原文，怎麼不把魯迅的錯別字改回來？」（魯迅的作品中有不少明顯錯別字）