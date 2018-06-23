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大學生太快樂 陸課程要加深加廣

2018-06-23 01:02聯合報 記者許依晨／綜合報導

大陸教育部長陳寶生說，對大學生要合理「增負」，提升學業挑戰度，增加課程難度、...
大陸教育部長陳寶生說，對大學生要合理「增負」，提升學業挑戰度，增加課程難度、深度及可選擇性。 （中新社）
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大陸教育部長陳寶生近日以「玩命的中學、快樂的大學」形容大陸高校（大學）的教育，他表示應該扭轉「大學生快樂」的現象，提升大學生的學業挑戰度，改變學生輕輕鬆鬆就能畢業的情況。

綜合新華社以及封面新聞報導，陳寶生廿一日在四川成都舉行的新時代全國高等學校本科教育工作會議上指出，要推進本科教育回歸常識、回歸本分、回歸初心、回歸夢想，把「培養人」作為根本任務。

他指出，大陸教育「玩命的中學、快樂的大學」的現象應該扭轉。他說，對中小學生要有效「減負」，對大學生要合理「增負」，提升大學生學業挑戰度，合理增加大學本科課程難度、拓展課程深度、擴大課程的可選擇性，激發學生的學習動力和專業志趣，把「水課」變成有深度、有難度、有挑戰度的「金課」。

大陸大學的「水課」泛指作業少、課堂管理鬆、課程積點高，利於學生順利獲取學分的課程，也就是台灣的營養學分課程。

他說，對大學生既要有激勵也要有深度，要改變考試方式，嚴格過程考評，透過鼓勵學生選學輔修專業，參加行業考試等，讓學生把更多的時間花在讀書上，實現更加有效的學習，嚴把出口關，改變學生輕輕鬆鬆就能畢業的情況。

陳寶生還提出「四個回歸」，分別是，回歸常識，學生要刻苦讀書學習；回歸本分，教師要潛心教書育人；回歸初心，高等學校要傾心培養建設者和接班人；以及回歸夢想。

陳寶生也提到了教師評價的問題，他說，一些學校在評價教師時，唯學歷，唯職稱，唯論文，過度強調教師的海外經歷，國外期刊論文發表數量等，這樣的指揮棒不利於激發教師教書育人的積極性。要堅持以師德師風作為教師素質評價的第一標準，把教學質量作為教師專業技術職務評聘，績效考核的重要依據。

大學生教育部高校

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