廣西台青林大為 攜手兩岸推南寧文創地圖

2018-06-22 23:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



廣西台資企業勝華集團執行長、南寧台協副會長林大為，與廣西藝術學院美術學院聯合舉辦的勝華文創杯—創意繪地圖比賽結果出爐，一等獎獲獎作品名稱為「南寧晃遊記地圖」。

「南寧晃遊記地圖」整體採用綠色為主色調，封面運用燙金封線呈現古裝書籍的設計概念，並以清雅嫩綠勾勒邕江一景，寓意「半城綠樹半城水」的南寧。

地圖展開來，四百多年前的徐霞客遊歷見聞娓娓道來，千萬年世居於此的壯族，與邊境的東南亞文化孕育出多元的南方風貌，熱情多姿，溫婉親切，獨具風情的飲食、衣著、建築、音樂以及秀麗山水全都能在這兒找到身影，歷史古韻、異國花樣與後現代建築結合的南寧城市形象躍然紙上，極致體現了臺灣文創與廣西特色的完美融合。

林大為表示，透過舉辦文創杯比賽而衍生出的「南寧晃遊記地圖」，代表勝華集團希望運用自身的社會能量扶植廣西藝術及創作人才、提升當地文創能量、連結未來桂台文創產業合作的決心。

他指出，廣西毗鄰東協，不僅可以結合少數民族文化，還可以融合東協各國的異域文化，產生更多文化價值，利用台灣文創產業優勢與本地企業、院校合作，通過舉辦文創杯比賽，將許多有想法、敢創新的大學青年彙聚在一起，鼓勵他們發散藝術思維，發掘更多的文創因數，透過這股力量，不但可以讓廣西青年深入學習瞭解台灣文創產業，更能讓他們從而助推廣西文創產業蓬勃發展。

廣西藝術學院美術學院書記秦記洪表示，這項活動為廣西藝術學院的同學們，提供了展現才華的平臺，讓同學們有機會把自己的作品，透過手繪地圖的形式展現給社會大眾，這對在校的藝術類學子是非常大的鼓勵和支持，希望今後與勝華公司進一步深化合作，多多舉辦這類比賽，讓我們的學生更好地跟市場接軌，把中華文化推向世界。

林大為表示，2018年勝華集團將會繼續扮演文創「社會企業」的角色，勝華文創杯並不會止步于此，未來還會舉辦一系列的文創比賽，加深與廣西藝術學院等高校合作，讓學生有一個展現創意才華的舞臺。並透過社交網站、品牌價值經營、人才養成等方面助推南寧文創產業發展，希望更多台商、台青把握「一帶一路」建設、毗鄰東盟多元文化等發展機遇，來廣西發展創業。

比賽透過徵集報名的方式，號召廣西藝術學院美術學院學生們採用手繪的藝術表現形式，以東盟商務區為沿線，勝華文創公寓為載體，繪製創意地圖。並邀請了臺灣藝術家吳家榮、張棣楨根據由專業評審所評選出的