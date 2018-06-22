舞台劇「戰馬」 主角Joey亮相

2018-06-22 01:29 聯合報 中新社



造價高達380萬元人民幣的舞台劇《戰馬》主角Joey（喬伊）馬偶亮相重慶。馬偶Joey重約108斤，由藤條、紗布、木頭等製成，演出時需3人同時操控。舞台劇《戰馬》中文版亞洲巡演重慶站將在國泰藝術中心連演15場。