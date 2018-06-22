深海勇士 模型也吸睛

2018-06-22 01:29 聯合報 中新社



陸製第二台深海載人潛水器「深海勇士」模型，在福州海峽項目成果交易會的展館中格外醒目。「深海勇士」號作業能力達到水下4500米，關鍵零件自製率超過90%。