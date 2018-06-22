曲靖重金屬汙染 危及珠江上游

2018-06-22 01:29 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中共中央環保督察組昨公布，中央第六環保督察組赴雲南曲靖市督察發現，第一輪中央環保督察回饋指出雲南羅平鋅電股份有限公司重金屬汙染隱憂等突出問題，不但沒有解決，反而進一步加重，對珠江上游水環境安全造成嚴重威脅。

中新社報導，2016年第一輪中央環保督察回饋意見指出，雲南省部分區域流域重金屬汙染持續加重。曲靖市32.8萬噸各類涉重金屬廢渣無法安全處置。此後曲靖市委市政府因重金屬汙染防治不力，被雲南省委省政府責令書面檢查，並對相關領導實施問責。

曲靖市整改方案提出，2018年底前完成羅平鋅電股份有限公司10萬噸含鉛廢渣無害化處理。根據「回頭看」的督察要求，中央第六環保督察組專程來到珠江上游南盤江流域的羅平縣，直奔羅平鋅電股份有限公司檢查整改落實情況。

經查該公司在整改工作中，假裝整改、敷衍整改，廢渣違規堆存依然如故，而且舊帳未還，又欠新帳。羅平鋅電股份有限公司註册資本18385.2萬元人民幣，2007年2月上市。現場檢查發現，該公司內部管理混亂，安全隱憂突出。

報導指，一是危險廢物底數不清，隨意堆存。經核查，該公司堆存含鉛廢渣數量實際遠超10萬噸，雖然開展一些處理工作，但仍有近10萬噸尚未安全處置。更嚴重的是，臨近的另一堆場還堆放大量含鉛、鋅、鎘等有毒有害物質的鈣渣，沒有台帳，數量不詳。

督察人員估測，堆放總量應在10萬噸以上，且堆存高度遠超於地面，鈣渣與雨水形成的混合物四處流淌，環境隱憂突出。二是廠區管理混亂，汙水橫流，而且將沾染有高濃度重金屬汙染物的電解板隨意露天堆放，嚴重汙染環境。部分裸露地面因沾染重金屬汙染物寸草不生。

督察人員表示，羅平鋅電股份有限公司作為一家上市企業，如此大肆汙染環境，給珠江上游水環境安全帶來重大環境隱憂，消極對待中央環保督察整改要求，敷衍了事。針對這些問題，督察組將深入開展調查，確保依法依規處理到位。