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粵澳「警務論壇」 探索區域合作

2018-06-22 01:29聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

廣東省公安廳昨通報，廣東省副省長、公安廳廳長李春生20日在第五屆「澳門．珠海警務論壇」（以下簡稱論壇）開幕式上表示，粵澳兩地警方要以論壇為平台，共同探索區域警務合作新樣式，服務好粵港澳大灣區建設。

中新社報導，李春生表示，粵澳地緣相近、血脈相連，兩地警方多年來攜手並進、互相支持，已經建立起全方位、多層次的警務合作模式，對維護兩地社會治安秩序，促進經濟繁榮發展。希望粵澳兩地警方以「澳門．珠海警務論壇」為平台，加強理論創新研究，深入警務交流合作，為打擊跨境犯罪、維護兩地社會治安持續穩定發揮更大作用。

李春生指出，廣東省委、廣東省政府正與港澳兩地特區政府加快推進大灣區建設各項籌備工作。廣東省公安廳按照部署圍繞建設「平安灣區、共享灣區、便利灣區」提出具體措施，特別是在港珠澳大橋開通營運上做了大量準備工作。

他提議，今年9月舉行的第18屆粵港澳三地警體交流活動期間，舉辦三地警方首次大灣區建設協作會議，凝聚三地智慧和力量，服務大灣區建設。

李春生表示，澳珠兩地要充分依託「澳門．珠海警務論壇」，進一步提升等級、擴大範圍、深度合作，以全球化視野、前瞻性的思維、創新型的思路，共同探索區域警務合作的新方法，為大灣區警務合作提供全新視角和合作樣本。

公安澳門港珠澳大橋

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