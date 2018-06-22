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天津「信用檔案」 監管系統上線

2018-06-22 01:29聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

「天津市行政機關聯合獎懲監管系統」日前上線，這代表「讓守信者一路綠燈、失信者寸步難行」的信用監管新格局，在天津進一步落實。

新華社報導，天津市市場監管委主任林立軍指出，「天津市行政機關聯合獎懲監管系統」涵蓋天津各類市場主體和相關自然人，全市各行政機關對照梳理出的、覆蓋各有關法律法規規定的976項守信聯合激勵與失信聯合懲戒措施，上傳信用紀錄、遞送監管信息並共享，將散落在各行政機關業務系統中的「數據碎片」逐步捏合成全面的「信用檔案」。

登陸系統後，各有關行政機關可以對歸集上來的各類主體信息查詢，並根據相關法律法規規定，對其作出本部門職權範圍內的獎勵或懲處，如市場監管部門可以對有關失信市場主體作出吊銷營業執照等懲罰，金融監管機構可以引導各金融機構對信用良好的企業提供融資便利等獎勵。

業界人士認為，天津通過信息化手段建設操作性較強的專門系統，一方面可供各行政機關形成並導出各自領域的紅黑名單；另一方面信用紀錄信息可以嵌入行政審批系統或事中事後監管系統，切實將獎懲舉措落到實處。

近年來中國的市場監管體制改革中，天津一直走在前沿。2014年7月，天津在大陸全國省級層面率先開展大部制改革探索，整合工商、質監、食藥監部門，成立天津市市場和品質監督管理委員會，不斷探索事中事後監管機制創新，正逐步形成以「信用信息公示、信用風險分類、雙隨機聯合檢查、監督檢查雙告知、跨部門聯合獎懲」等五個環節為核心的鏈條式監管機制。

信息化是天津市場監管體制改革的最大亮點，充分藉助「網際網路＋政務」模式，天津已建立「天津市市場主體信用信息公示系統」和「天津市市場主體聯合監管系統」。

進入「天津市市場主體信用信息公示系統」，「良好」「警示」「失信」和「嚴重失信」企業名單赫然閃出，網民可以隨時登錄查詢天津註冊企業的狀態，掌握哪些企業「良好」，哪些是「警告」，哪些是「失信」，科學地選擇合作夥伴，該系統迄今已公示信用信息1267萬條，累計訪問量3.51億人次。

天津市發改委副主任李正輝指出，近年來，天津大力推進失信問題專項治理，已完成政務失信專項治理，全面啟動涉金融領域、電子商務領域失信問題專項治理工作。此外，天津還與北京、河北加強合作，從信用信息共享、信用獎懲聯動等六方面共建京津冀社會信用體系。

北京黑名單

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