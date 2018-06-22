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兩岸紀念朱自清 展出手稿

2018-06-22 01:29聯合報 中新社

兩岸共同紀念近代散文名家、詩人、學者朱自清誕辰120周年活動，昨天在台北舉行。圖為觀眾參觀朱自清生平及手稿展覽。

中新社
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