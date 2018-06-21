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不甩抗議 玉林狗肉節照辦店內座無虛席

2018-06-21 18:49世界日報 中國新聞組╱北京21日電

夏至到來，亦為一年一度的廣西玉林狗肉節，儘管當地官方及部分民間人士否認有狗肉節存...
夏至到來，亦為一年一度的廣西玉林狗肉節，儘管當地官方及部分民間人士否認有狗肉節存在，每年此時仍引發爭議。 路透社
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夏至到來，亦為一年一度的廣西玉林狗肉節，儘管當地官方及部分民間人士否認有狗肉節存在，每年此時仍引發爭議。有港媒報導，近日有許多外地人湧至玉林吃狗應節，狗肉店內座無虛席，一些店家未免招人注意，還將狗隻轉至隱蔽的屠宰場，不僅衛生堪慮，鄰近地點還不時傳出狗遭屠宰的悲鳴聲。

香港蘋果日報報導，日前實際走訪玉林，有當地出租車司機和酒店人員一見到遊客，即推薦當地知名的荔枝和狗肉；賣狗肉的除街邊攤商，也有開了多間分店的大型餐館，多數店家似按官方要求將招牌上的「狗肉」字眼換成了「香肉」或「脆皮肉」等。

報導披露，其中，最出名的「玉林第一家脆皮狗肉館」更是生意不俗，兩層樓內座無虛席，對街也開了分店。

儘管近年來，玉林殺狗行為受到外界撻伐，但報導指出，當地當街殺狗行為雖有收斂，但其實這些血腥行動都轉移到一些隱蔽的屠宰場。例如在玉林北流鎮松花村的一間屠宰場外，就停著數輛貨車，上頭載有待宰狗隻，不時傳出悲鳴聲。

屠宰場外還寫著提供本地狗批發和零售，店家不諱言：「今日買28元一斤，明天（夏至）就要30元」「太多人買，忙不過來」。

另外，報導引述四川廣元動物保護中心創辦人杜玉鳳稱，玉林人以前都只吃土狗肉，現在土狗肉少了，黑手就瞄準寵物犬，「都不知道有多少家的狗被偷去吃了」。

此外，有網友20日在微博曬出多張照片，揭露有貨車載滿大批狗隻，從西安出發，「都是要拉去玉林狗肉節的」。該名網友說，這些狗全被關在狹小的雞籠子裡，其中更有多隻僅四、五個月大，連胎毛都未脫盡的小金毛(黃金獵犬)。這貨車上的狗隻，看起來幾天沒吃沒喝，又淋了大雨，有些身上還有傷口，「死的死傷的傷」，景象淒慘。

不過，也有玉林的網友質疑該運狗車不一定就是拉往玉林，「不只有玉林吃狗」。

另有媒體指出，全球各地愛狗人士早已在各個平台發起聯署活動，要求玉林中止舉辦狗肉節，並將過去玉林市民殘忍虐殺活狗的影片置入，引起廣大網友共鳴，其中，在change.org的平台就有將近300萬人聯署。

夏至到來，亦為一年一度的廣西玉林狗肉節，儘管當地官方及部分民間人士否認有狗肉節存...
夏至到來，亦為一年一度的廣西玉林狗肉節，儘管當地官方及部分民間人士否認有狗肉節存在，每年此時仍引發爭議。 路透社
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玉林狗肉節北京

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