大陸學界就是江湖 山頭林立不時火拼

2018-06-21 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



當前，大陸科研領域存在江湖氣的「圈子」，華東師範大學河口海岸學國家重點實驗室主任高抒這樣描述科研「圈子」：「佔山為王，培植勢力，為爭奪資源，各山頭之間時不時還得火拚。」

俗話說，有人的地方就有江湖。但高抒認為，中國學術圈裡不應有「江湖」，科學探索同利益、恩怨等人為因素沾不上邊。

科技日報報導，高抒表示，科學界本來有「學派」，即一個理論框架下聚集一群人，有時恰好一個理論是某個人提出的，但大家共同支持的是某個理論而不是某個人。不同學派會有對立，但學派間的競爭和交流是健康的，爭鳴有利於釐清事實。

同樣是聚集一群人，但宗派意義上的「圈子」以個人關係好壞來決定立場。這種「圈子」講究人多力量大，越多「能人」加盟，越容易拿大項目、大獎，雪球因此越滾越大。「科學被庸俗化，哪裡有經費有獎勵就去哪，能搞出真正的成果當然好，搞不出也沒人在意。」在高抒看來，「圈子」無視學理，與科學精神背道而馳。

「圈子」間也有「火拚」，但往往對人不對事。比如某「圈子」里有人出現疑似學術不端行為，「圈內人」會極力庇護自己人，別的「圈子」則會抓住機會打壓對手。

「這種對立實質是利益共同體之間互相攻擊，缺乏對事實本身的討論，完全無視科學精神。」高抒說，而且從科學規律來講，研究能不能取得成果並不在於人員多少。「系統論奠基人維納曾告誡過人們，大工程、大團隊，管理不當會陷入泥潭。」

一群人聚集起來爭奪資源、名利，不健康的「圈子」緣何日益膨脹？高抒認為，大陸管理機制不當提供了養料。

數論文篇數，看影響因子，算引用次數，在這樣的考核機制下，科研人員會選擇最容易發表論文的案例研究，即用案例證明別人提出的理論。反觀世界頂尖大學，他們最關心科研內涵：建立新理論，發明新技術，以便實現更好的觀測、採集更好的數據，令事實更加清楚。

換句話說，在國外好大學做科研，不在新理論新技術上下功夫沒法獲得好評，而國內很多單位是沒有項目沒有經費就沒法搞科研。

「是選擇混『圈子』追逐名利，還是選擇探索不確定性極大的新理論新技術，承擔不被評價制度認可的風險？答案不言自明。」高抒認為，管理機制「跑偏」，讓科研人員抱團組「圈子」。一旦成為「圈裡人」，就不愁「吃喝」。圈外人也挖空心思要進「圈子」。