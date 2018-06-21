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超音速高鐵「大躍進」 大陸要「超法趕美」？

2018-06-21 10:00聯合報 記者賴錦宏╱綜合報導

大陸西南交通大學今年3月3日宣稱，可以製作出時速超過1000公里的超級高鐵。 （...
大陸西南交通大學今年3月3日宣稱，可以製作出時速超過1000公里的超級高鐵。 （壹讀網）
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近年來，「超級高鐵」（真空管磁浮列車）的概念風行，歐美等發達國家均著手展開試驗，比如，歐洲首個超級高鐵的測試跑道已於今年4月在法國開工；美國特斯拉公司也正在興建時速可達1126公里的超級高鐵，比一般客機巡航速每小時800到900公里的速度還要快。但這項紀錄將可能被中國大陸打破，大陸專家透露，中國首條「超級高鐵」試驗線正在成都搭建，時速有望達到時速1500公里，這將是世界第一的超高速度。

歐洲首個超級高鐵的測試跑道已於今年4月在法國開始建設。 圖／香港01
歐洲首個超級高鐵的測試跑道已於今年4月在法國開始建設。 圖／香港01
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6月19日西南交通大學首席教授張衛華在2018年世界交通運輸大會「高速鐵路技術發展論壇」上表示，中國版「超級高鐵」將採用「高溫超導磁懸浮+真空管」技術，目前已著手探討時速1500公里的可行性。

陸媒報導，由西南交大承擔的「多態耦合軌道交通動模試驗平台」，是在1500公尺可模擬不同低氣壓環境的真空管道裡，展開不同磁懸浮模式比例的模型車運行測試，包括高溫超導磁懸浮模式在內，試驗速度超過音速，理論上可望達到時速1500公里。

試驗線 正在成都搭建

張衛華透露，採用這種技術、世界上時速最快的真空高溫超導磁懸浮比例模型車試驗線，正在成都搭建，預計今年底前將完工，並投入試驗測試。

資料顯示，成都這條全新的試驗線直徑4.2公尺、長140公尺的特製管道，將在低氣壓環境中測試，實驗車車底佈滿特製的高溫超導材料，依靠液氮形成的低溫，達到超導和磁懸浮效果，懸浮高度10毫米，承重200公斤，測試時速最高可達時速400公里。而此前，美國Hyperloop One公司的同類型「超級高鐵」試驗時速則是387公里。

張衛華稱，實驗室此前已驗證過，「磁懸浮+真空」創造的低阻運行環境，能有效提升未來高鐵的速度。成熟的真空技術，加上成型的高溫超導磁懸浮技術，二者相結合即是未來「超級高鐵」。而「多態耦合軌道交通動模試驗平台」則是擴大兩者結合的基礎研究。

他指出，「多態耦合軌道交通動模試驗平台」可能今年9月獲大陸中央批准，項目從開始實施到完工約需31個月。按這個進程計算，中國最快將於2021年4月試驗1500公里的理論時速。

目前大陸的「復興號」高鐵時速350公里，也因此使中國成為世界上高鐵商業營運速度最高的國家。若中國版「超級高鐵」真能達到時速1500公里，意味比「復興號」還要快3倍以上。

中國「復興號」高鐵最高運行時速達350公里，是全世界最快的商業營運鐵路之一。 圖...
中國「復興號」高鐵最高運行時速達350公里，是全世界最快的商業營運鐵路之一。 圖／香港01
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目前極速 日本時速603公里

此外，目前有車廂車輛的陸地極速紀錄是時速603公里，由日本山梨磁懸浮試驗線創下，但仍遠遠不及中國版「超級高鐵」的理論時速。但大陸也有不少聲音質疑，超過時速1000公里的「超級高鐵」根本不可能達成，其安全性和可靠性受到許多挑戰。

美國特斯拉 也在研發

除中國大陸之外，各國也在加速研發超級高鐵。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）正在將幫美國打造一條超級高鐵（Hyperloop），其最高速度可達每小時700英里（約1126公里）。

馬斯克曾透露，他旗下的The Boring Company公司已經獲得美國政府口頭批准，要建造一條從紐約到華盛頓的超級高鐵。依照馬斯克的理想，超級高鐵的最高時速將可達到1126公里。這條鐵路也將讓紐約到華盛頓的車程，縮減到29分鐘。

日本磁懸浮列車日前2015年在富士山附近的一次試行，飆出地表列車最快的時速603公里世界紀錄。這款磁懸浮列車在2027年以前，正式投入東京和名古屋市載客。由於安全等因素考量，日本「子彈列車」新幹線最高時速僅為320公里。

日本新幹線的東京車站。 圖／聯合報系資料照片
日本新幹線的東京車站。 圖／聯合報系資料照片
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目前已經商業營運的全球最高速列車為上海磁浮列車，時速達430公里，號稱地表最快列車。那麼日本時速603公里的列車究竟有多快？台灣高鐵最高時速為315公里，F1一級方程式賽車時速可達321公里，一般民航客機飛行時速則是800至1000公里。搭上603公里磁懸浮列車，台北直達高雄只要半小時。

太快出意外 陸40人死亡

截至2017年底，中國高速鐵路運營里程達2.5萬公里，約為世界高速鐵路運營總里程的三分之二，設計速度最高時速為350至380公里。2011年7月23日，大陸兩列「和諧號」動車在溫州相撞，造成40人死亡，172人受傷的慘劇。這個重大事故，使大陸的高鐵降速至300公里 ，一直到去年9月，才恢復到時速350公里。

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