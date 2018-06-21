雲南景允城遺址 出土上千件遺物

2018-06-21 05:25 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



雲南景允城遺址搶救性發掘工作日前結束，考古人員累計清理房址、窯址、灰坑等遺蹟60多處，出土磚瓦、吻獸、陶瓷殘片、銅器、鐵器等上千件。這將為元明時期滇西南歷史文化研究提供最新考古資料。

新華社報導，景允城遺址位於雲南省隴川縣城子村境內丘陵地帶。史料記載，元初今雲南瑞麗、隴川境內始設「平緬路」及「麓川路」。專家考證，景允城最早正是誕生於這一時期。

雲南省文物考古研究所副研究員康利宏指出，今年以來，考古人員陸續對景允城遺址展開系統勘調和發掘工作，對遺址內北城墻、東城牆及其外圍壕溝進行解剖清理，初步揭示出古城牆基本構築方式，其中北城牆藉助原生山體堆築加高，東牆體則起於地表。

康利宏說，現場發掘面積達3000餘平方公尺，清理房址、窯址、灶址、火塘、灰坑、溝等遺蹟60多處，在古城址西南部區域收穫較多。出土遺物主要為磚瓦、瓦當、吻獸、石礎等建築構件，同時還伴有銅器、鐵器以及陶瓷片等，可辨器形有罐、碗、盤等。

其中，出土瓦當多飾有卷草紋、螺旋紋及雲紋等紋飾；出土鐵器多為小刀類工具。「這些建築構件既融合了漢文化的諸多因素，同時也具有本地區少數民族特色。」康利宏說。

此外，經初步判定，發掘過程中揭露的房址可分為早晚二期，早期房址為「幹欄式」建築，晚期房址則為地面起建式；清理的窯址則可分為長條形、葫蘆形。其中，長條形窯址推測為燒制小型磚塊的窯址，其燒制手法較為獨特。專家表示，雖然在考古現場沒有發現錢幣或其他有關紀年的出土器物，但根據出土遺物特徵，結合有關史料記載，可基本判定景允城的年代為元明時期。

康利宏說，此次考古發掘工作有助於進一步揭示滇西南元明時期的城址規模、格局、村落建築的佈局結構，對於研究元明時期邊疆區域歷史文化具有重要意義。