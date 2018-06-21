親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

世足／科斯塔踢破鐵桶陣 西班牙1：0氣走伊朗

大陸農村集體產權改革 13萬村完成

2018-06-21 05:25聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸農村集體產權制度改革加速 ，目前已有超過13萬個村組完成改革，確認集體成員超過1億人。

新華社報導，這是大陸農業農村部副部長、中央農辦副主任韓俊19日在農業農村部舉行的新聞發布會上提出的資料。2016年12月發布的「中共中央國務院關於穩步推進農村集體產權制度改革的意見」，是指導新時期農村集體產權制度改革的綱領性文件。

這項改革聚焦農村集體資產清產核資和經營性資產股份合作制改革兩大重點任務，採取了一系列有力措施。韓俊說，清產核資是農村集體產權制度改革的第一場硬仗。截至2016年底全國農村集體帳面資產總額達3.1兆元（人民幣，下同），村均555.4萬元。目前各地正按照中央部署全面推進清產核資各項工作，計畫到2019年底完成這項改革任務。

「這麼龐大的資產是億萬農民長期辛勤勞動、不斷積累的寶貴財富，也是發展農村經濟、實現鄉村振興、實現農民共同富裕的重要物質基礎。」韓俊說，「把家底搞清楚，在這個基礎上把集體資產折股量化、確權到戶，有利於增加農民財產性收入，讓農民分享集體經濟發展成果。」

目前北京、上海、浙江三省市已經基本完成農村集體經營性資產股份合作制改革，先行試點的29個縣也積累了很多可複製可推廣的經驗。中共中央明確到2021年底要基本完成這項改革，今年農業農村部繼續擴大改革試點覆蓋面，已確定吉林、江蘇、山東三個省開展整省試點，河北省石家莊市等50個地市開展整市試點，天津市武清區等150個縣（市、區）開展整縣試點，目前中央試點單位共涉及1000個縣左右，約占大陸全國總數的1/3。

另據農業農村部農村經濟體制與經營管理司司長張紅宇在發布會所說，近日農業農村部聯合中國人民銀行、國家市場監督管理總局印發開展農村集體經濟組織登記賦碼工作的文件，明確縣級農業農村管理部門負責向本轄區農村集體經濟組織發放登記證書，集體經濟組織可以憑登記證，到相關部門辦理公章刻製和銀行開戶等相關手續。

農民中共中國人民銀行

相關新聞

台博士登陸謀職 陸媒：留台難發揮才離鄉背井

2018-06-20 11:08

沙中線違規削筋、挖掘紕漏 港鐵認錯

2018-06-20 13:06

陸電影產業報告 國際版首發

2018-06-21 05:25

長江邊 遭填埋大量危險廢物

2018-06-21 05:25

雲南景允城遺址 出土上千件遺物

2018-06-21 05:25

貴州黃果樹瀑布 迎來今年入汛最大水量

2018-06-21 05:25

遼寧丹東／遼東第一山 丹東鳳凰山

2018-06-21 00:59

遼寧丹東／萬里長城起點 虎山

2018-06-21 00:57

遼寧丹東／大啖朝鮮族美食 打糕、冷麵、辣白菜

2018-06-21 00:52

遼寧丹東／大陸最美邊城 一江之隔眺望神秘北韓

2018-06-21 00:48

上海F1賽車14周年 首年觀眾人數達27萬人

2018-06-21 00:31

廣角鏡／重慶乘觀光船 穿樓而行

2018-06-21 00:06

中國球迷官員 「權利越位」遭紅牌罰下

2018-06-20 22:21

瘋世足賽／秦皇島出現菸頭收集箱 球迷用菸「投」票

2018-06-20 22:17

男子酒駕釀4童死亡 囂張揚言再撞2童也賠得起

2018-06-20 20:51

廣西荔枝產量過剩 果農踩爛荔枝洩憤

2018-06-20 18:37

醉美江南 古裝應試

2018-06-20 03:29

成都 增3條國際航線

2018-06-20 03:29

山西旅遊職業學院 空姐畢業典禮

2018-06-20 03:29

「非遺」皮影 進河北校園

2018-06-20 03:29

廣深港高鐵香港段 9月可開通

2018-06-20 03:29

福建霍童線獅隊 表演三獅戲球

2018-06-20 03:29

大陸「梅西派出所」 一夜爆紅

2018-06-20 03:29

佛山有個追「龍」隊 初破龍門陣

2018-06-20 03:16

免費進景區 免費掛號 福建發出台胞老年證

2018-06-19 23:28

惠台31條如何落實 在桂台商台胞提出這些建議

2018-06-19 22:38

杜拜酋長看上袁隆平海水稻研究 要在沙漠建綠洲

2018-06-19 21:44

大陸記者被嗆你們世界盃都沒入圍 神氣什麼？

2018-06-19 20:31

崔永元持續爆料 秀出馬雲側面照引聯想

2018-06-19 20:11

中國發現多恐龍足跡 印證小型恐龍會群居

2018-06-19 19:53

65歲以上台胞 憑福建優待證免費遊覽景點

2018-06-19 17:08

天貓送史上最大禮包 南京女大生1人獨得618包裹

2018-06-19 16:31

吃剩盒飯留給流浪漢 重慶女白領引發網友熱議

2018-06-19 16:31

中國動用衛星捕撈魷魚 全球漁業資源枯竭

2018-06-19 16:06

豆腐渣工程！四川宜賓灌溉水渠一捏就碎

2018-06-19 14:15

影業巨頭：數千影視公司將倒閉

2018-06-19 14:14

討薪 安徽又有上百教師縣府靜坐示威

2018-06-19 14:14

涉侵占外逃新加坡 紅通人員王頎投案

2018-06-19 14:13

專訪茅于軾：我們一死 跟中國就沒有連繫了

2018-06-19 13:50
看更多

熱門文章

為追陸女棄千萬家產 成大高材生遠赴南京當外送員

2018-06-20 13:19

陸媒：這兩國向中國購買軍艦令印度不安

2018-06-20 11:39

有鬼？ 中美大打貿易戰 陸網友卻為川普吶喊助威

2018-06-20 14:35

中國版「超級高鐵」試驗時速有望達到1500公里

2018-06-20 11:32

彈射型大陸國產航母官方效果圖首度亮相

2018-06-20 12:08

男子酒駕釀4童死亡 囂張揚言再撞2童也賠得起

2018-06-20 20:51

寧波80項惠台政策出爐 提供台人與市民同等待遇

2018-06-20 12:55

台博士登陸謀職 陸媒：留台難發揮才離鄉背井

2018-06-20 11:08

越年輕越有錢？為何00後平均存款是90後的三倍？

2018-06-20 12:17

中美貿易戰之際 劉鶴又添了第四個職務

2018-06-20 17:27

廣西荔枝產量過剩 果農踩爛荔枝洩憤

2018-06-20 18:37

陸股大跌 中國央行行長籲冷靜

2018-06-20 13:24

胡錦濤之子胡海峰 近期可望升任浙江嘉興市委書記

2018-06-20 19:23

打賞女直播主 大陸國企幹部挪用4千萬公款

2018-06-20 15:39

學者看貿易戰：開放才能救中國 但挑戰最大

2018-06-20 11:15

體恤員工世足賽加班 佛心老闆發「趕工福利包」

2018-06-20 15:01

金正恩三訪大陸 環時社評：帶給地區正能量

2018-06-20 10:35

中國球迷官員 「權利越位」遭紅牌罰下

2018-06-20 22:21

新聞眼/中美貿易戰 川普豪賭 北京奉陪

2018-06-20 13:08

台州男深情記錄 十年來只拍愛妻

2018-06-20 16:30

日本世足首戰贏球 中共官媒：捍衛亞洲足球榮譽

2018-06-20 18:04

台旅法若成新框架 中駐美公使威脅說危險

2018-06-20 10:08

中國駐印大使談三方合作 挑動印度敏感神經

2018-06-20 13:22

北韓官媒透露 王滬寧為金正恩接機

2018-06-20 14:57

美退出聯合國人權理事會 陸外交部：遺憾

2018-06-20 17:02

胡海峰出席招商活動 胡錦濤之子身分受矚

2018-06-20 13:27

京東自研重型無人機下線 劉強東發微博慶祝

2018-06-20 11:33

滕彪：中國伸長臂 迫使西方自我審查

2018-06-20 14:21

中國學者看金正恩：很神氣 很得意

2018-06-20 15:02

貿易戰火催 北京搬出捍衛人類共同利益口號

2018-06-20 11:36

中美打貿易戰市場信心不足 鴻海FII跌停市值蒸發千億

2018-06-20 13:05

中國嚴控新聞 官方報告卻說產業蓬勃

2018-06-20 14:22

Google布局中國動作多 投資京東意在加強聯繫

2018-06-20 20:41

金正恩晤習近平 稱將緊密合作與協同

2018-06-20 15:04

沙中線違規削筋、挖掘紕漏 港鐵認錯

2018-06-20 13:06

3訪北京 金正恩爭取中國放鬆制裁 並讓美中兩強制衡

2018-06-20 13:08

瘋世足賽／秦皇島出現菸頭收集箱 球迷用菸「投」票

2018-06-20 22:17

陸駐美公使：台灣旅行法是錯誤之舉

2018-06-20 14:28

北京允開放 歐洲企業卻說生意更難做

2018-06-20 18:10

陸委會香港事務局長 內定盧長水出任

2018-06-20 20:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top