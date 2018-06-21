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長江邊 遭填埋大量危險廢物

2018-06-21 05:25聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

大陸中央環保督察組昨公布，中央第四環保督察組在對江蘇泰州市督察發現，泰州泰興市對整改任務敷衍了事，泰興化工園區在長江岸堤內側填埋3萬多立方公尺化工廢料和其他固廢紋絲，其中包括大量危險廢物，帶給周邊環境和長江水環境安全造成嚴重威脅。

中新社報導，2016年7月第一輪中央環保督察期間，民眾反覆舉報中國精細化工泰興開發園區（簡稱「泰興化工園區」）在長江江堤內側的一段河道內填埋大量化工廢料，填埋後覆土掩飾。

接到中央環保督察組信訪轉辦後，泰州市上報查處情況回饋指，經過調查，不存在違法掩埋化工廢料問題。且敷衍了事，僅將所在地區表面垃圾進行了簡單清理就反饋完成整改任務。

2018年6月，中央第四環境保護督察組進駐江蘇時再次接到民眾舉報，反映泰興化工園區掩埋化工廢料。督察組調閱相關資料和該地區2009年衛星圖片發現，該區域面積近1.1萬平方公尺，歷史上有過填埋痕跡。

6月15日，中央第四環保督察組赴泰州市當日，調來挖掘機，對民眾舉報區域隨機選點進行試探性挖掘，數鏟之後，半公尺左右的沙土層之下就現出黑色化工廢料，刺激性氣味強烈。

經查自上世紀90年代以來，泰興化工園區有關企業就不斷將化工廢料傾倒該掩埋區域，後來化工園區擴大，逐步將該區域覆蓋並實施綠化。

2016年9月泰興化工園區聘請第三方對場地汙染情況進行調查，2018年1月調查報告認定該區域存留化工廢料等垃圾總量3萬1950立方公尺，周邊土壤和地下水均受到汙染。

督察人員表示，截至督察組赴泰興市調查，兩年時間過去，地方沒有制定整改方案，沒有任何實質性整改措施，明知已汙染土壤和地下水，卻百般隱瞞。

督察組要求泰州及泰興兩級黨委政府研究制定方案，全面整改到位。

地下水

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