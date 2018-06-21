遼寧丹東／萬里長城起點 虎山

2018-06-21 00:57 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 汪莉絹 ／遼寧丹東報導



以前的歷史教科書都把山海關視為明萬里長城的東端起點，1990年一個考古發現，改寫了這一歷史。現在，明代萬里長城的東端起點，位於丹東的虎山。

虎山，明代稱馬耳山，清代稱虎耳山。整座山體形如蹲虎，而兩座形狀相似、海拔相近的主峰，恰似虎頭上的雙耳，又稱「虎耳雙峰」，曾列為「安東八景」之一。虎山因山勢陡峭阻斷東西交通，南控鴨綠江水路，戰略地位重要，歷來為兵家必爭之地。

虎山長城始建於明成化五年（西元1469年），當時的作用是為了防禦建州女真人的侵擾。努爾哈赤稱王以後，為保住其「龍興之地」，他頒布法令，嚴禁山海關以內的人到關外來，而關內的人也不許在滿人的發祥地內耕種、狩獵。因此，他興修柳條邊；在修柳條邊時，他下令將包括虎山長城在內的大部分遼東長城拆除。是以，虎山長城幾乎是湮沒於歷史長河。

1990年代初，大陸文物考古部門發掘出虎山南北有連綿不斷的長城牆體和牆基，經過一批長城專家的實地考察與發掘，確認虎山為明萬里長城東端起點。事實上，早在「明史. 兵志」中就曾記載：「終明之世，邊防慎重，東起鴨綠，西至嘉峪。」

現在看到的虎山長城，是依據遼寧和丹東官方及專家1992年討論制定「虎山長城修復設計方案」，在明長城遺址上修復，現已修復1250公尺，包括過街城樓、烽火台、敵台、戰台、馬面等十二景，以回復當時明長城之首的天下第一關氣勢。

虎山長城所在的虎山景區，位於丹東市東北12.5公里處，與「朝鮮八景」之一的統軍亭隔江相望，景區地處大陸與北韓界河鴨綠江畔。除了虎山長城，還有兩國邊境「一步跨」，長城歷史博物館等知名景點。其中，「一步跨」據說是大陸與北韓水陸邊界距離最近的地方，因最近處一步就能跨到北韓而得名。在此可近距離看到北韓民眾的生活，吸引大量遊客前來。