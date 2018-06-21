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遼寧丹東／大啖朝鮮族美食 打糕、冷麵、辣白菜

2018-06-21 00:52聯合報 特派記者汪莉絹／遼寧丹東報導

丹東境內的中朝邊境鴨綠江石碑，鐵橋對面是北韓。 記者汪莉絹／攝影
丹東境內的中朝邊境鴨綠江石碑，鐵橋對面是北韓。 記者汪莉絹／攝影
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丹東與北韓只有一江之隔，也是大陸與北韓來往最密切的地區。在丹東可以看到許多北韓餐廳和北韓人，加上丹東本身也有不少朝鮮族，朝鮮族美食在這裡非常受歡迎。其中，冷麵、打糕、辣白菜，是最典型的丹東朝鮮族美食。

冷麵是朝鮮族的傳統食物，從南北韓領導人會面時大吃冷麵的歷史畫面，就可知道冷麵受到朝鮮族的喜愛程度。有一種說法是，朝鮮族過去在正月初四中午吃冷麵，據說這一天吃了長長的冷麵，就會長壽。正宗的朝鮮水冷麵據說一般都在夏天食用，而不同地區的冷麵，口味上會有些許差異。

丹東人特別喜歡的美食－打糕，也是熱門伴手禮。 記者汪莉絹／攝影
丹東人特別喜歡的美食－打糕，也是熱門伴手禮。 記者汪莉絹／攝影
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打糕，是丹東人特別喜歡的一種美食，有點像台灣常見的麻糬。打糕的主要材料是糯米，不產糯米的地方，則用小黃米，蒸熟後捶打而成。食用時切成塊，蘸上豆麵，白糖或蜂蜜等，還可以包入各種餡料吃。口感黏糯勁道，味道香甜。朝鮮族歷來把打糕當作上等美味，每逢年節或婚姻佳日及接待貴賓時，都要做打糕。

打糕的歷史比較長，早在18世紀朝鮮族的有關文獻中已有記載，當時稱打糕為「引絕餅」，已是傳統食品之一。在丹東的商店裡，可見到貼著「丹東特產」的打糕，有多種不同口味，是丹東旅遊的最佳伴手禮之一。

說起朝鮮族日常生活不少的傳統食物，就是泡菜，也叫辣白菜，朝鮮語叫「吉木其」，是朝鮮族飲食中最有特色的一種。在丹東的街上，有來自不同地區（南北韓或大陸）朝鮮族所開的餐廳，遊客選一家去品嘗屬於朝鮮族特有的美食，定會不虛此行。

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