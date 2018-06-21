遼寧丹東／遼東第一山 丹東鳳凰山

2018-06-21 00:59 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 汪莉絹 ／遼寧丹東報導



「遼東第一山」鳯凰山 記者汪莉絹／攝影 分享 facebook

位於丹東鳳城市的鳳凰山，自古有「遼東第一山」美譽。當地人形容鳳凰山融「泰山之雄偉，華山之險峻，廬山之幽靜，黃山之奇特，峨眉之秀美」為一體，除奇峰怪石、泉幽景秀的自然景觀，更有古剎名寺以及歷史名人留下的足跡，吸引各國遊客到此登高望遠，尋幽訪勝。

鳯凰山的巨石，石頭下放木條，是朝鮮族的祈福習俗。 記者汪莉絹／攝影 分享 facebook

鳳凰山地處遼東要衝，素有「遼東屏障」之稱，南北朝時期稱「烏骨山」，山南築有「烏骨城」，屯兵數萬；唐初建有「熊山城」，遼時改建「山陰城」，是歷史上遼東政治，軍事，文化要地。鳳凰山名字據說是唐太宗所賜。相傳唐貞觀年間，唐太宗李世民東巡此山，出現「百鳥朝鳳」、「鳳凰拜祖」景象，李世民龍心大悅，遂御賜「鳳凰山」之名，迄今已有1300年歷史。

鳳凰山上「箭眼」、「馬蹄窩」、「點將台」等景點，源於唐朝大將薛仁貴征東的歷史故事。鳳凰山十大奇峰之一的「箭眼」，相傳就是薛仁貴用箭所射而來。當地傳說，薛仁貴曾兩次東征高句麗，為了威懾各附屬國，使其永不背叛大唐，在距鳳凰山40里處的發箭嶺(定軍山)，開震天弓，搭穿雲箭，對準鳳凰山方向奮力一射，神箭穿鳳凰山而過，落入鴨綠江中，自此有「神弓射箭眼，一箭定遼東」之說。

鳯凰山登山纜車 記者汪莉絹／攝影 分享 facebook

鳳凰山的「雄、險、幽、奇、秀」，以「險」字為最，故有「中國歷險名山」之稱。「山勢陡峭行路險」，是許多外地遊客登鳳凰山的第一感覺；即使乘坐覽車上山，若要一觀山色美景，也得徒步前往。

鳳凰山部分山路幾乎成90度往上延伸，遊客有些路段必須手腳並用，一步步往上爬，一步一險，一步一驚，既挑戰體力極限，也測試膽量。

鳳凰山的著名險景有「老牛背」、「天下絕」、「凌空棧道」、「玻璃棧道」、「黑風口棧道」等。在諸多險景中，尖叫指數破表的景點，應屬玻璃棧道以及玻璃懸索橋。

鳳凰山玻璃棧道位於海拔700多公尺處的「百步緊」和「天下絕」之間，在玻璃棧道盡頭，還打造出一個寬8公尺、向外懸挑4公尺的全玻璃觀景台，依懸崖峭壁凌空而建，遊客走在其上，有懸空之感。

玻璃懸索橋位於鳳凰山西山景區和古城里景區之間，是繼張家界景區之後，大陸第二座玻璃橋。橋面海拔682公尺，最大高差達140公尺，橋面全長222公尺，預計今年秋天啟用。屆時鳳凰山試膽險景，將再添一處。