遼寧丹東／大陸最美邊城 一江之隔眺望神秘北韓

2018-06-21 00:48 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 汪莉絹 ／遼寧丹東報導



晴天下的鴨綠江斷橋，遊船背景是北韓。 記者汪莉絹／攝影 分享 facebook

位於鴨綠江畔、黃海之濱，與北韓一江之隔的遼寧丹東市，地處遼東半島和東北亞中心地帶，具有沿江、沿海、沿邊的獨特城市優勢，氣候宜人，冬無嚴寒、夏無酷暑，是大陸東北地區最溫暖、最濕潤的地方，素有「東北蘇杭」、「北方江南」之稱，也是大陸最大、最美的邊境城市。

新加坡「川金會」成功舉行，朝鮮半島情勢緩和，原本就被遊客喜愛的丹東，「鴨綠江旅遊」一下子更火爆了。

丹東與神祕的北韓隔江相望，也是外界窺見北韓的重要窗口，到丹東旅遊必到的景點，當屬曾經聯通北韓的「鴨綠江斷橋」。

大陸和北韓之間現有的鴨綠江大橋有五座，「鴨綠江斷橋」是第一橋，1909年8月動工，1911年10月竣工，為當時的日本朝鮮總督府鐵道局所建，始為鐵路橋，12孔，長944.2公尺，寬11公尺，從中方數第四孔為開閉梁，以四號墩為軸，可旋轉90度，便於過往船隻航行。

1950韓戰期間，這座橋遭美軍炸斷，後漸荒廢，直到1993年才修整為旅遊景點。現今橋梁鐵架上， 依然可以看到眾多彈痕和殘留的彈孔，訴說那段烽火歲月。遊客上橋可以走到斷橋處的觀景台，台上擺設有「中朝邊境」的界碑石，供遊人拍照。

丹東境內的中朝邊境鴨綠江石碑，鐵橋對面是北韓。 記者汪莉絹／攝影 分享 facebook

記者站在斷橋處，眺望對岸北韓新義州，只見白色建築的低矮房屋和一排排樹木，還有座摩天輪設施，無法看到人員活動。如果想要看得更清楚，有望遠鏡租用，遊客可用來更仔細地觀看對岸。

在「鴨綠江斷橋」上游不足100公尺的地方，還有一座鴨綠江大橋，稱為「中朝友誼橋」，1937年4月始建，1943年啟用，至今為丹東與北韓貿易運輸、人員往來的重要橋梁。為鐵路和公路兩用，從丹東前往北韓的遊客，都要通過這條橋乘客車或火車前往北韓觀光。

「中朝友誼橋」是另一座鴨綠江大橋，是丹東與北韓往來的重要橋梁。 記者汪莉絹／攝影 分享 facebook

鴨綠江斷橋邊的碼頭，是丹東最熱鬧的觀光景點，遊人可以在這裡租用韓服拍照留念，也可以搭乘遊船遊鴨綠江，欣賞鴨綠江沿江兩岸風光。從遊船上可以看到北韓的碼頭和海關等建築，相對於丹東這方高樓大廈林立，北韓一岸的建設有點落後。在遊船上，有小販兜售北韓錢幣，而導遊也會提醒遊客盡量不要朝北韓方向拍照，避免惹麻煩。

由於丹東是特許承接前往北韓旅遊的城市，遊客可以在丹東報名參團，到北韓旅遊一日或多天。在斷橋下，有時會有導遊上前與遊客搭話：「去不去朝鮮（北韓）？」沿江小路還有諸多小販擺攤販售北韓紀念品。

從斷橋碼頭沿著鴨綠江邊往上游走，會發現有一處可以下水游泳的地方，岸上還有為泳客提供沖洗服務的設備。當地人說，只要不上岸，游過中線到了北韓那岸很近的地方也可以。遊客夜晚走到江邊散步，看看邊城夜景，更可體會屬於丹東邊城的不同風情。