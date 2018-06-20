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男子酒駕釀4童死亡 囂張揚言再撞2童也賠得起

2018-06-20 20:51聯合新聞網 綜合報導

大陸宋男酒駕造成4名兒童當場死亡，宋男甚至毆打了圍堵他的村民，更嗆聲「別說4個小...
大陸宋男酒駕造成4名兒童當場死亡，宋男甚至毆打了圍堵他的村民，更嗆聲「別說4個小孩了，再多2個小孩撞死了也賠得起」，讓家屬十分不諒解。圖擷自上海熱線
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大陸河南開封市尉氏縣邢莊鄉發生一起交通事故，一名男子酒駕撞上一輛電動自行車，造成4名兒童當場死亡。肇事男子下車後態度十分囂張，甚至毆打了想要圍堵他的民眾，更嗆聲「別說4個小孩了，再多2個小孩撞死了也賠得起。」

根據《上海熱線》報導，肇事駕駛宋姓男子16日下午1點50分開至北三環一新修道路十字路口時，撞上了電動自行車，導致3名兒童當場死亡，欲要駕車逃逸時又撞死了另外1個孩子。氣憤的村民立刻上前圍堵車輛，男子當時渾身酒味，因為不爽被攔，還下車打了村民，揚言「別說4個小孩了，再多2個小孩撞死了也賠得起」。

家屬表示，被撞的4名小孩其中3人是同一家的姊妹，最大的6歲，小的才3歲，另外1人則是舅舅的小孩。據了解，事發道路因為還在施工，是屬於封閉狀態，因此時會有小孩跑到路上玩耍，當時肇事司機車速非常快，而且經過路口也沒有減速，雖然路口有禁止通行的交通標誌，但還是沒能阻止憾事發生。

肇事宋男目前已被當地公安依法拘留，相關案情待警方展開進一步調查，肇事司機父親出面替兒子向家屬道歉，強調兒子所說的「再多撞死2個小孩也賠得起」是醉話，表示自己也只是普通人家，但此說法受害家屬不願意接受，對此選擇不原諒，期盼司法機關能夠重判，給予肇事司機應有的懲罰。

電動自行車公安酒駕

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