中國球迷官員 「權利越位」遭紅牌罰下

2018-06-20 22:21 世界日報 中國新聞組／北京20日電



世足賽在俄國開踢，全球陷入足球狂熱。 美聯社 分享 facebook

世足賽在俄國開踢，全球陷入足球狂熱。中共各地紀委監委特別發出「看球注意事項」，提醒黨員幹部別只為熬夜看球犯睏，導致出現「機關效能低下」情形。另有媒體整理一些球迷官員「權利越位」，仗恃權力在手，犯下不少出格事。

法制晚報報導，此前在世足賽杯期間曾有人以百萬公款賭球，有人公款報銷看球花費，有人接受企業安排出國看世足賽等等，這些「權利越位」球迷官員遭到「紅牌罰下」，有的還移送司法機關追究刑責。

報導說，青島報業集團原總經理王海濤曾在2014年世足賽期間受客戶之邀，專門到巴西看球。當時出訪共5人，花了60餘萬人民幣，全由企業支付。東窗事發後，王海濤被開除黨籍和公職，並因涉嫌犯罪移送司法機關。

北京晚報報導，北京市城鄉建設集團第八建築工程公司原經理趙鳳一在法庭上坦承，2002年韓日世足賽時，他從財務處借出百萬元下注中國對上巴西小組賽賭局，沒多久百萬公款即揮霍一空。趙鳳一好賭，越賭越輸，曾多次進出澳門賭場，六次挪用大筆公款賭博。北京市法院以貪汙罪、挪用公款罪等數罪並罰，判處趙鳳一無期徒刑，沒收個人全部財產。

廣東省清遠市公安局森林分局局長凌子群也因癡迷賭球，遭人檢舉，經查屬實，數罪並罰獲判11年。

另外，廣西北海市查帳發現一律2014年10月南美德比杯足球比賽的報銷帳單，循線查獲朱定傑、周桂林、周蘇鵬、吳坤彪等私自結伴前往北京觀看南美德比杯足球比賽，並向單位報銷相關費用1萬8781元。

大多數賭球者都是慘輸，但也有官員參賭營利。湖南長沙市城市建設副總經理周宇曾參與不正當賭球營利3萬元，由於在組織審查期間，配合調查、交代問題、深刻檢討，僅遭雙開處分。