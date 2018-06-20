瘋世足賽／秦皇島出現菸頭收集箱 球迷用菸「投」票

2018-06-20 22:17 世界日報 中國新聞組／北京20日電



一款世足賽「投票式」菸頭收集箱日前出現在河北秦皇島海港區金夢海灣的海灘上，遊客可以用「菸頭入箱」來選擇自己支持的球隊。

這種菸頭收集箱分為左右兩格，分別標注了奪冠熱門球隊的名字，遊客可以把菸頭投入印有各個球隊的分屬空間裡。

這種菸頭收集箱引導遊客保護環境的同時還能幫助心愛的球隊相互PK，比拚人氣。