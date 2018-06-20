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瘋世足賽／秦皇島出現菸頭收集箱 球迷用菸「投」票

2018-06-20 22:17世界日報 中國新聞組／北京20日電

一款世足賽「投票式」菸頭收集箱日前出現在河北秦皇島海港區金夢海灣的海灘上，遊客可以用「菸頭入箱」來選擇自己支持的球隊。

這種菸頭收集箱分為左右兩格，分別標注了奪冠熱門球隊的名字，遊客可以把菸頭投入印有各個球隊的分屬空間裡。

這種菸頭收集箱引導遊客保護環境的同時還能幫助心愛的球隊相互PK，比拚人氣。

金夢海灣管委會工作人員介紹說，「世界杯競猜板」可以更換，未來可以更換成「你心目中最美秦皇島景點」等多種趣味投票，來持續引導市民和遊客將菸頭入箱。

秦皇島設世界杯煙頭收集箱，煙頭投票支持心愛的球隊。 蘇妍鳳翻攝
秦皇島設世界杯煙頭收集箱，煙頭投票支持心愛的球隊。 蘇妍鳳翻攝
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