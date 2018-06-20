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佛山有個追「龍」隊 初破龍門陣

2018-06-20 03:16世界日報 中國新聞組╱整理

6月初，颱風「艾雲尼」給廣東佛山帶來了有史以來同日最高紀錄的降雨，當地氣象部門連續發布兩條龍捲風預警，並最終得到應驗。後經確認，這次的龍捲風預警成為目前中國發布的首個龍捲風預警。佛山市龍捲風研究中心，這個已有5歲的「追龍」團隊，也走進了公眾的視野。

潛「龍」出沒／研究颱風路徑 龍捲風機率高

6月8日清晨，佛山各區均生效了暴雨紅色預警。此時的佛山氣象台裡，市氣象局技術總師、龍捲風研究中心首席研究員黃先香正和她的隊友緊盯著監控中心的大屏幕。5年的研究經驗告訴他們，佛山歷史上類似這種颱風路徑曾經出現過幾次颱風龍捲風。

當天上午，一條條雨帶從南向北掃過佛山；中午前後，根據雷達回波等資料綜合研判，黃先香和她的同事們更加確定有龍捲風出現的風險。

佛山市氣象部門判斷龍捲風發生的可能性主要有以下幾方面：首先從大氣環流物理量參數看，諸如低空垂直風切變、深層垂直風切變、抬升凝結高度、風暴相對螺旋度等是否滿足相關指標；二是主要關注雷達的強度圖以及速度圖，如雷達強度圖上是否有鉤狀回波，速度圖上是否對應有中氣旋或龍捲風渦旋特徵等。

揭秘國內首個龍卷風預警團隊背後的故事。 圖／廣州日報
揭秘國內首個龍卷風預警團隊背後的故事。 圖／廣州日報
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該中心表示，這些指標是基於對佛山歷史上颱風外圍龍捲風的分析總結以及以往的研究成果（比如颱風外圍龍捲風多發生在颱風的東北象限等），再用於指導業務實踐。研判出的結論與天氣預報過程一樣，要集體決策，才報局領導即刻拍板決定發布與否。

追「龍」不懈／首個預警失準 頂著壓力再發

8日上午11時，當佛山市龍捲風研究中心對當日可能發生颱風龍捲風的判斷越發堅定後，黃先香便向氣象局作了匯報。上午11時50分，佛山氣象部門發布了第一個龍捲風預警：丹灶、西樵龍捲警報，預警的時效鎖定在半小時左右。不過，這次預警並不準確。

回想起這次預警，佛山市龍捲風研究中心的工作人員事後說，當時，他們感覺到壓力是前所未有的大，畢竟以往也沒有做過這方面的工作經歷和經驗。發現預警不準後，這群「追龍」隊員並沒有放棄，而是繼續緊盯雷達上的回波動態以及自動氣象觀測站的風場變化等。

大約一小時後，他們發現，有另一條強回波帶北移影響佛山，而且這條回波帶比之前要強一些，雷達回波特徵比較符合以往颱風外圍龍捲風所呈現的雷達回波統計規律，雖然依然有點偏弱。儘管第一次預警不準，但是出於生命至上、安全第一的考慮，「追龍」隊員頂著壓力，再次發出了第二個龍捲風預警，即禪城、南海龍捲風警報。

當日，龍捲風預警發出後，佛山各部門、媒體、市民都在多渠道轉發這一預警信息。

降「龍」初捷／發布一小時後 真的傳出災情

第二個預警發出的一小時裡，佛山市龍捲風研究中心的「追龍」隊員們心裡久久沒有平靜，百感交集，而令他們意外的是之後一位吳小姐的主動報料，她在佛山市南海區大瀝鎮，附近剛剛發生了龍捲風。

獲得信息後，「追龍隊」第一時間派工作人員去現場，收集影像資料、察看破壞情況、了解目擊者的所見所聞，確定出準確的災害時間，再翻查雷達資料和地面自動氣象站資料等，最終綜合研判了這次龍捲風的發生。

揭秘國內首個龍卷風預警團隊背後的故事。 圖／廣州日報
揭秘國內首個龍卷風預警團隊背後的故事。 圖／廣州日報
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當日晚上8時，佛山市氣象部門的媒體群裡傳來了消息：確認了，大瀝在預警發出後的一小時真的發生了龍捲風。這個龍捲風吹翻了2000平方米鐵皮頂，但沒有造成人員傷亡。當晚，這群「追龍」隊員的壓力並沒有得到釋放。黃先香回憶，第二天一早，他們又去了一次現場，再次確認了龍捲風的發生。

連日來，佛山市龍捲風中心收獲了社會的廣泛讚許，但追龍隊員們依舊冷靜，他們說：「因為多年來觀風測雨，對於其他如雷暴大風、冰雹、暴雨等天氣預警都經歷了不少，但是對龍捲風的預警卻沒有嘗試過，所以業務人員感覺壓力很大。除了壓力外，留下的還有更多的思考。因為我們對於龍捲的形成機理等還有很多未知的領域，這次預警出來，下次再有龍捲風還能否預警出來，還很難說。龍捲風預警還只是邁出第一步，後面的路還很長。」

蛟「龍」難尋／直徑小速度快 預測難上加難

在目前的氣象預報領域，預報龍捲風被業內視為一項幾乎不可能完成的任務。為何預測龍捲風那麼難，這是因為龍捲風空間尺度小，直徑一般在100米以下，強龍捲風可達幾百米到1公里左右；同時，龍捲風的生命短，往往只有幾分鐘到幾十分鐘，最長不超過1小時，最短的也就幾秒；另外，龍捲風移動速度快，一般為一小時40到50公里的時速，最快可達一小時100公里。

揭秘國內首個龍卷風預警團隊背後的故事。 圖／廣州日報
揭秘國內首個龍卷風預警團隊背後的故事。 圖／廣州日報
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對於目前的氣象觀測網，這無異於大網撈小魚，還很困難。資料顯示，美國是世界上龍捲風最為多發的國家，迄今已有60餘年研究歷史，但對龍捲風預警的提前量也平均只是在15分鐘左右。

資料顯示，中國龍捲風有兩個高發帶， 一是自長江三角洲經蘇北平原至黃淮海平原，南北走向，呈下弦月形。另一個是在廣東和廣西，呈東西走向。在佛山，龍捲風並不陌生，佛山是廣東省的龍捲風高發區域。從2006年至2015年的10年間，佛山有記載的龍捲風共發生過20次。

2013年，佛山正式成立龍捲風研究中心，也是中國第一個龍捲風研究中心，迄今仍是中國唯一。目前，中心已定下目標，那就是進一步加強分析總結，梳理出規範的龍捲風監測預警流程。同時，他們也希望，在未來10年，龍捲風的預報能力能接近美國當前的水平。

龍捲風颱風南海

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