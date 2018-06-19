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免費進景區 免費掛號 福建發出台胞老年證

2018-06-19 23:28聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

繼稍早開放台灣人評選勞動模範後，福建日前針對在大陸的台籍老人發放老年優待證。大陸官方媒體報導，這是福建首批發放的台胞大陸老年證，由五名台灣老人在平潭島領證。

福建日報報導，這是福建省首批台灣民眾獲得大陸老年證，也是大陸首批台灣民眾透過線上平台申請到的大陸老年證。

中國大陸二月下旬推出「對台卅一條」措施以後，大陸各省市相繼推出及細緻化各種對台政策。對台先行先試的福建省，先前曾表彰五名台籍勞動模範，近來又有五名台灣民眾在平潭領到福建省老年人優待證。

六十五足歲以上的台灣民眾即可申請大陸老年證，憑證將可免費進入大陸對外開放的公園、旅遊景點、風景名勝區、博物館等地，同時還可優先享受就診、取藥、繳費等，免繳普通掛號費。

目前還不清楚，大陸其他省市是否會跟進。福建一向是中共對台工作「前沿」，負有對台政策「先行先試」的角色和功能。

來自高雄的侯陸衍表示，「申請流程不到一分鐘時間，只要上網提交照片、台胞證等資料，不到一個星期就能領到證了」。

線上申請的程序，首先是開啟「台陸通公共信息服務平台APP」，接著點選「老年人優待證」，詳閱辦證須知，然後填寫詳細資料上傳台胞證、證件照，通過上述步驟即可完成申請。

據了解，台陸通APP是福建官方目前唯一針對台胞往來兩岸提供信息與服務的平台，是由福建海峽友誼通訊服務公司投資開發。網定上線人數可達五百萬人，能為台胞提供辦理台胞證、駕駛證、電話卡、共享MIFI（無線熱點）等服務。

五名台灣民眾日前在平潭領到福建省的老人優待證，這也是大首批的台胞大陸老年證。取自...
五名台灣民眾日前在平潭領到福建省的老人優待證，這也是大首批的台胞大陸老年證。取自英文中國日報微博
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福建台胞證

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