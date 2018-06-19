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惠台31條如何落實 在桂台商台胞提出這些建議

2018-06-19 22:38聯合報 記者林宸誼╱即時報導

廣西落實「惠台31條」15日工作座談會在南寧舉行，廣西台辦主任李東興率台辦相關處室領導，與在桂台商台胞代表座談，聽取他們對「31條措施」的意見和建議。

同日，廣西舉行「桂台協同創新發展中心」掛牌儀式， 廣西台辦主任李東興表示，桂台協同創新發展中心的成立，將進一步促進桂台人才交流，促進桂台經濟社會融合發展。

廣西省台辦微信公眾號桂台之聲報導，南寧市台協會長周代祥表示，在大陸融資難問題一直困擾著台商，希望桂台合作積極探索構建融資管道，出臺多方面舉措，加強金融征信業務合作，降低台商在廣西融資的難度。

南寧市台協副會長林大為建議，可以透過校企合作，讓台灣的大學生到廣西實習，提供良好的配套措施，加深台青對廣西的認同感，透過「以台引台」方式，吸引更多台青年來廣西就業創業。

廣西師範大學台籍教師王孟筠指出，兩岸的職稱評定要求有些差別，希望廣西可以借鑑上海「惠台措施」，通過「直通車」或者「綠色通道」，對台灣高層次專業技術人員進行職稱評定。

台青卓俊佑反映，台胞入住酒店時，只能去有「接待外賓」標識的酒店，這給台胞出差住宿帶來不少麻煩，希望廣西可以公布措施，讓台胞只需台胞證，就能夠入住在廣西所有合法經營的酒店。

廣西財經學院港籍教師趙子龍建議，廣西應公布措施，允許在廣西海峽兩岸產業合作區內發展的台資企業使用跨境勞務，減少台企用工成本，以便吸引東部的台商台企到廣西發展，促進廣西產業轉型升級。

台商台胞們還就台灣金融機構如何在廣西落戶、台企享受農業優惠政策、擴大台胞證的使用範圍等問題發表意見和看法。

台胞子女的就學問題備受關切，台盟南寧市主委張小慶建議出臺便利措施，讓台胞子女與當地學生享受同等待遇，消除在桂台胞在工作和生活上的後顧之憂。

廣西省台辦主任李東興（左）主持「桂台協同創新發展中心」掛牌儀式。廣西省台辦微信公...
廣西省台辦主任李東興（左）主持「桂台協同創新發展中心」掛牌儀式。廣西省台辦微信公眾號桂台之聲
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廣西台辦主任李東興。廣西省台辦微信公眾號桂台之聲
廣西台辦主任李東興。廣西省台辦微信公眾號桂台之聲
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廣西落實「惠台31條」15日工作座談會在南寧舉行。廣西省台辦微信公眾號桂台之聲
廣西落實「惠台31條」15日工作座談會在南寧舉行。廣西省台辦微信公眾號桂台之聲
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