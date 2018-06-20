廣深港高鐵香港段 9月可開通

2018-06-20 03:29 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



大陸鐵路部門透露，廣深港高鐵香港段最快9月可望開通，初期每日計畫開出動車127對，其中有一對將開往鄭州。

香港文匯網報導，廣深港高鐵是大陸「四縱四橫」客運專線中，京廣高速鐵路至深圳、香港的延伸線，同時也是珠三角城際快速軌道交通網的主要部分。該線路北起廣州市，經東莞、深圳到香港，全長約140公里，其中廣州到深圳段已開通運營。今年4月1日起，廣深港高鐵香港段進入試運行階段。

未來經鐵路由香港至廣州，將由現在的2小時縮短至48分鐘。目前鄭州至廣州乘坐高鐵用時最快5小時27分鐘，以此推算，從鄭州坐高鐵到香港用時應該在7小時內。