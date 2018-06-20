成都 增3條國際航線

2018-06-20 03:29 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



端午假期後的半個月內，成都將再添三條國際航線，包括：直飛瑞士蘇黎世、北韓平壤、英國倫敦，其中定期直飛歐洲航線新增兩條。成都直飛歐洲客運航線總數將達10條，為大陸中西部地區通達歐洲航線數量最多的城市。

成都日報報導，今年以來，成都直飛德國法蘭克福貨運航線、直飛俄羅斯聖彼得堡等航線先後起飛，再隨著這三條國際航線開通，成都的國際航線網路將進一步完善。

一條國際航線開通帶來的直通性、便捷性顯而易見。今年年初開通的直飛聖彼得堡航線，讓成都旅客不用中轉就可以赴俄羅斯觀看2018年世界杯；直達德國法蘭克福的貨運航線，則為成都製造的IT產品全球流通，增添高效捷徑。

6月23日川航將開通成都直飛蘇黎世的定期航線，成都與瑞士第一大城市蘇黎世間從此只有14個小時的飛行距離。該航線為每周往返各兩班，將促進兩地間的經貿合作和文化交流。

28日北韓高麗航空將新開通成都直飛平壤航線。該航線採用包機運營模式，每周執飛兩班，是高麗航空在大陸中西部開通的唯一一條直飛平壤航線。

7月3日國航將開通成都定期直飛倫敦航線，採用空客A330－300寬體遠程客機執飛，每周往返各三班，分別於每周二、五、七執飛，成都與倫敦間的距離由此縮短至不到11個小時。該航線開通將進一步提升大陸西部與歐洲之間的經貿往來便捷化，更重要的是，這使成都與阿姆斯特丹、巴黎、法蘭克福、倫敦的歐洲四大航空樞紐全部連通，搭建起高效而便捷的國際空中橋梁。

成都是西部地區唯一航線網絡覆蓋全球五大洲的城市。截至目前，成都開通的國際地區航線數量已達106條，其中直飛歐洲客運航線即將達10條。

截至目前，成都已先後開通直飛荷蘭阿姆斯特丹、德國法蘭克福、法國巴黎、捷克布拉格、西班牙馬德里，以及俄羅斯的莫斯科、聖彼得堡、伊爾庫斯克8條定期直飛歐洲往返客運航線。

伴隨成都直飛蘇黎世、倫敦航線的開通，成都定期至歐洲的往返客運航線將增至10條。成都在大陸中西部地區構建起面向歐洲的高效和便捷的航空樞紐，每周有近30個航班通達歐洲，並且與阿姆斯特丹、巴黎、法蘭克福、倫敦的歐洲四大航空樞紐無縫連接，成都面向歐洲的國際樞紐地位和功能進一步凸顯。