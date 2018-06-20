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醉美江南 古裝應試

2018-06-20 03:29聯合報 中新社

身著古裝的參賽選手參加詩詞答題比賽，第三屆「醉美江南」南京大牌檔科舉大賽前天在南京舉行，通過答題海選出來的選手們身著古裝，模擬古人應試場景，回答與當地文化相關的問題，爭奪狀元桂冠。

中新社
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