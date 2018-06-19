親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

分屍案凶嫌坦承手指性侵遺體 警痛罵「變態」

愛到不想放手！刪男友獲奬學金電郵 判賠600萬

討薪 安徽又有上百教師縣府靜坐示威

2018-06-19 14:14世界日報 北京19日電

安徽省宿松縣教師日前集體到縣政府辦公大樓內上訪靜坐，要求解決待遇問題。美國之音報導，這是5月末安徽六安教師集體維權以後，安徽教師群體又一次集體討薪請願行動。這次安徽宿松教師維權，官媒沒有提及。相關網上信息遭到網管當局秒刪，只有牆外網站出現少量視頻和相關信息。

據報導，周末網上再次傳出教師維權的群體事件。從社交網站登載的一些視頻上看，上百名維權教師在一座看似政府建築的大廳內，有官員手持擴音器喊話，數十名穿制服的維穩人員站成一排。

報導指出，宿松縣接電話的一名工作人員表示，教師16日到縣政府樓內維權，當時有領導出面向教師喊話，過程和平理性，目前雙方仍就解決方案進行交涉。

據報導，宿松縣教師的請願訴求跟幾周前安徽省六安市的教師集體維權行動基本一致，要求獲得跟當地公務員一視同仁的待遇，領取3萬多元人民幣(約四、五千美元)的一次性績效獎金。

報導指出，數百名安徽六安教師5月27日前往六安市政府集體上訪，要求政府發放「一次性獎勵」，部分教師遭到警察毆打。該事件在網上持續發酵，包括央視、人民日報在內的官媒罕見地發聲，對六安教師表示支持。六安教師反映，當地公務員、市直單位拿到了績效獎金，即「一次性獎勵」，一些農村學校教師則沒有發放到位，而中國的教育法規定教師平均工資水平不得低於公務員。

據報導，網傳宿松各學校教師6月15日接到通知，稱當地教師平均工資水平高於公務員，工資已經包含績效工資，並被要求不得上訪。

報導說，宿松縣小學生家長沈先生表示，當地教師待遇低不安心教書，上課該講的不講，留到課後給花錢補習的學生開小灶，家長對這種情況無可奈何，因為不僅僅在安徽宿松是這樣。

公務員警察北京

相關新聞

因長期受濕疹所苦 港女竟弒父殺母後再自殺

2018-06-19 10:11

豆腐渣工程！四川宜賓灌溉水渠一捏就碎

2018-06-19 14:15

影業巨頭：數千影視公司將倒閉

2018-06-19 14:14

涉侵占外逃新加坡 紅通人員王頎投案

2018-06-19 14:13

專訪茅于軾：我們一死 跟中國就沒有連繫了

2018-06-19 13:50

土瓜灣站「削筋」報告 港鐵無意拆牆重建

2018-06-19 12:49

港父親節弒雙親 23歲女吸氦氣自盡

2018-06-19 12:48

香港道具鈔票爭議 金管局規定：使用前後均須知會警方

2018-06-19 12:45

香港「廉署剋星」 大律師艾勤賢70歲癌逝

2018-06-19 12:33

香港網戀騙子詐禮物 初次見面就說「我生日」

2018-06-19 12:31

四川樂山公車爆炸 嫌犯重傷

2018-06-19 10:56

天津將建中國核工業大學

2018-06-19 02:23

南京博物院 端午習俗大會串

2018-06-19 02:23

大熊貓、吸蜜鸚鵡 吃「粽」過端午

2018-06-19 02:23

大陸鐵路列車 增開514列載客

2018-06-19 02:23

雲南開「良方」 海外人才湧進

2018-06-19 02:23

上海美蘭湖 羅店龍船秀

2018-06-19 02:23

質量明顯下降 兒童家具去年3成不合格

2018-06-19 02:23

閩台合作 兩岸鄉村振興研究院揭牌

2018-06-19 02:23

惠州巨粽1600斤重 當場「開吃」

2018-06-19 02:23

廣州荔枝灣 龍舟競賽

2018-06-19 02:23

廣西鐵路網 快速增建

2018-06-19 02:23

慶端午節 他們…搶鴨子

2018-06-19 00:15

上海話劇商演活躍 劇院劇場數量遽增130座

2018-06-19 00:02

漢宮秋圖 5.8億拍出

2018-06-19 00:02

阿根廷隊有梅西 中國有梅西派出所

2018-06-18 22:23

俄駐瀋陽大使：討論開放中國72小時免簽

2018-06-18 20:27

看世界盃去了 北京端午觀光人數與收入少1成

2018-06-18 20:18

李大維：考慮控告矮化台灣的航空公司

2018-06-18 18:56

曾看繩結纏頸自救片…11歲港童疑有樣學樣 命危

2018-06-18 16:51

澳門不再賽狗 賽犬何去何從受關注

2018-06-18 16:45

古代皇帝端午吃粽 喝貓頭鷹湯喻驅邪匡正

2018-06-18 13:52

香港端午節氣氛濃厚 多處有龍舟賽

2018-06-18 13:50

驚！遊客中心天花板塌 華山景區9人傷

2018-06-18 13:47

港珠澳橋客流量 2030年料降1/4 車流量降一成

2018-06-18 13:40

大陸各地強降雨來襲 長江中下游進入降雨集中期

2018-06-18 10:57

端午假期 火焰山飆72度 遊客參觀滿腔熱火

2018-06-18 10:14

福州龍舟賽 競爭激烈

2018-06-18 01:43

孔子故里 成立古籍修復傳習所

2018-06-18 01:43
看更多

熱門文章

A股暴跌 百股跌停 滬指跌穿3,000點

2018-06-19 12:32

李大維：考慮控告矮化台灣的航空公司

2018-06-18 18:56

三訪中國！中國官媒證實金正恩今訪習近平說明川金會

2018-06-19 10:22

影／看過香港蝸居人生嗎？8.2坪房價2300萬台幣

2018-06-19 10:34

因長期受濕疹所苦 港女竟弒父殺母後再自殺

2018-06-19 10:11

新型美中大國博弈 學者：兩岸發展產生新變數

2018-06-19 11:41

專訪茅于軾：我們一死 跟中國就沒有連繫了

2018-06-19 13:50

廣東問題核電站偷「開機」 香港緊張

2018-06-19 00:15

在中國想取得個人貸款？當然可以 只要你是共產黨員

2018-06-18 17:41

國土局長看房被砸死 江門建工地全面安檢

2018-06-19 02:23

美中貿易戰升溫拖累 鴻海工業富聯大跌逾8%

2018-06-19 11:39

京東618累計下單6040億 當日達、次日達訂單逾90%

2018-06-19 00:39

陸祭高關稅 美車進口商慘了

2018-06-19 00:01

會見馬雲 馬來西亞總理：歡迎陸企來投資

2018-06-18 18:33

調查：2020年人民幣將占全球外匯存底8.5%

2018-06-19 11:04

豪車國產化 時程加快

2018-06-19 00:02

揪地方敷衍假治汙 大陸中央問責630人

2018-06-19 00:15

兩架北韓專機上午抵北京 金正恩可能3訪中國

2018-06-19 11:35

俄駐瀋陽大使：討論開放中國72小時免簽

2018-06-18 20:27

京東物流主攻國際化 全球本地交付時效提升至48小時

2018-06-19 04:52

澳門不再賽狗 賽犬何去何從受關注

2018-06-18 16:45

9成中國AI公司虧錢 大數據是成敗關鍵

2018-06-18 22:00

天津將建中國核工業大學

2018-06-19 02:23

大手筆！ Google投資大陸電商京東166億

2018-06-18 23:52

美印日關島軍演 中國派遣偵察船圍觀

2018-06-19 12:20

阿里最大對手 京東籌全球同盟

2018-06-18 23:47

「…恐涉非法集會」 香港七一遊行 起點還在爭

2018-06-19 00:15

金正恩三訪中國 外媒：或諮詢與美會談對策

2018-06-19 13:53

阿根廷隊有梅西 中國有梅西派出所

2018-06-18 22:23

電商助力 陸老字號品牌翻紅

2018-06-19 02:23

不一樣的端午 池塘裏的龍舟賽

2018-06-18 16:58

四川樂山公車爆炸 嫌犯重傷

2018-06-19 10:56

小米：推遲CDR發行申請 將先赴港上市

2018-06-19 11:15

看世界盃去了 北京端午觀光人數與收入少1成

2018-06-18 20:18

港股下挫逾500點 受中美貿易戰衝擊

2018-06-19 11:13

漢宮秋圖 5.8億拍出

2018-06-19 00:02

金正恩今明兩天訪陸 親向習近平說明川金會

2018-06-19 10:27

大陸公民有望72小時免簽停留俄國

2018-06-19 11:04

人行出招 防國際金融風險

2018-06-19 00:01

電商國際布局 比獲利重要

2018-06-19 01:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top