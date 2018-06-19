討薪 安徽又有上百教師縣府靜坐示威

2018-06-19 14:14 世界日報 北京19日電



安徽省宿松縣教師日前集體到縣政府辦公大樓內上訪靜坐，要求解決待遇問題。美國之音報導，這是5月末安徽六安教師集體維權以後，安徽教師群體又一次集體討薪請願行動。這次安徽宿松教師維權，官媒沒有提及。相關網上信息遭到網管當局秒刪，只有牆外網站出現少量視頻和相關信息。

據報導，周末網上再次傳出教師維權的群體事件。從社交網站登載的一些視頻上看，上百名維權教師在一座看似政府建築的大廳內，有官員手持擴音器喊話，數十名穿制服的維穩人員站成一排。

報導指出，宿松縣接電話的一名工作人員表示，教師16日到縣政府樓內維權，當時有領導出面向教師喊話，過程和平理性，目前雙方仍就解決方案進行交涉。

據報導，宿松縣教師的請願訴求跟幾周前安徽省六安市的教師集體維權行動基本一致，要求獲得跟當地公務員一視同仁的待遇，領取3萬多元人民幣(約四、五千美元)的一次性績效獎金。

報導指出，數百名安徽六安教師5月27日前往六安市政府集體上訪，要求政府發放「一次性獎勵」，部分教師遭到警察毆打。該事件在網上持續發酵，包括央視、人民日報在內的官媒罕見地發聲，對六安教師表示支持。六安教師反映，當地公務員、市直單位拿到了績效獎金，即「一次性獎勵」，一些農村學校教師則沒有發放到位，而中國的教育法規定教師平均工資水平不得低於公務員。

據報導，網傳宿松各學校教師6月15日接到通知，稱當地教師平均工資水平高於公務員，工資已經包含績效工資，並被要求不得上訪。

報導說，宿松縣小學生家長沈先生表示，當地教師待遇低不安心教書，上課該講的不講，留到課後給花錢補習的學生開小灶，家長對這種情況無可奈何，因為不僅僅在安徽宿松是這樣。