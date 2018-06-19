影業巨頭：數千影視公司將倒閉

2018-06-19 14:14 世界日報 雲上風



中國節多峰會多，新潮流是節和峰會套在一起開，正舉行的上海電影節，中間就有個中國影視領袖峰會。這峰會是第二屆，淡了許多，領袖們主要是電影公司老闆，因應近期的手撕事件，峰味淡了許多，但峰會本身還是備受關注，特別是其中一個領袖說將有數千影視公司倒閉。

這個峰會的主題，排定要探討新時代中國電影的責任和使命，中國電影基金會理事長張丕民作主旨演講卻有一段話，說沒有大量資本的進入，無法推動產業發展。但掌握資本的人，應該是有情懷，有溫度的人，這樣資本才會有正向的力量。

而上海電影集團董事長任仲倫也說，處在發展期的影視產業所擁有的機會比處於穩定期的機會大得多。即使票房增長慢，也不以為這個市場沒有前途，影視行業的發展會越來越快。

像張丕民和任仲倫這類老闆，其實是披著老闆皮的幹部，真正的老闆說話要直接得多，比如整個影視圈都在議論的王長田的一番話。

王長田是光線傳媒的董事長，光線傳媒現在是中國最大的電視節目製作公司，又是中國最大的演藝公司。王長田17日就反潮流說：「我不像其他人那樣樂觀。我認為，中國電影的第一次危機正在到來。2015年票房增長緩慢，大家都以為挑戰來了，其實沒有。現在的電影行業已經出現了資金大幅減少，很多電影公司出現融資難，股權質押，製作成本不斷上升，版權銷售不斷下降等。」

第二天王長田又說，未來一、兩年來，幾千家影視公司會倒閉，資本正在撤離這個市場，從業人員日子會很難過，影視公司創始人坐頭等艙、開party的日子不復返了，資本錢也不是說騙就騙了。

就這段話，圈裡圈外都轟動了。