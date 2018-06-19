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豆腐渣工程！四川宜賓灌溉水渠一捏就碎

2018-06-19 14:15世界日報 北京19日電

堰渠水泥竟只有幾張紙厚！近日，網傳一段四川宜賓屏山村民徒手將堰渠上的水泥捏掉視頻，曝光當地灌溉引水工程疑再現「豆腐渣」項目，引起討論聲浪。對此，當地官方緊急回應稱，已責令施工方整改。

成都商報報導，6月初，一段時長約37秒的人工敲打、徒手捏碎水渠建築體的視頻在網上傳播，因其暴露出的質量問題觸目驚心，引發網友關注。

豆腐渣工程 四川宜賓灌溉水渠一敲就碎（圖擷自微博）
豆腐渣工程 四川宜賓灌溉水渠一敲就碎（圖擷自微博）
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據報導，視頻中，一名男子半蹲在一條U字形水泥造水渠中，用手中的石塊用力敲打渠底部，敲打過後渠底出現坑洞，露出泥土本色。男子一邊敲打，一邊自述稱此地是屏山縣新市鎮何家坪村五組的灌溉堰溝，「堰溝溝心只有幾張紙那麼厚」。男子拿起敲下來的水泥塊，透過視頻可見確實很薄。

報導指出，隨後，男子又將敲打點位移至堰溝擋水牆表面，石頭畫過即脫下一層水泥塊。「你看這個堰溝邊沿，抹的水泥漿子，用手都抓得動。」男子一邊說一邊用手抓，果然將表層水泥抓脫幾大塊。

據報導，新市鎮是屏山境內金沙江邊的著名古鎮。何家坪村位於新市鎮背後的大山之上，全村五個村民小組。村第一書記黃書堯說，5個村民小組分布在海拔400米至1500餘米的高山懸崖上。而網路曝光的溝渠位於五組，淹沒在山林中。

視頻曝光後，新市鎮黨委政府會同縣水務局相關人員立即成立調查組。調查組實地查勘了何家坪村五組灌溉堰渠（項目名稱：小型農田水利項目），確認該項目約200米存在質量問題。

經調查組核實，何家坪村村民委員會前期已發現該堰渠由於在澆築過程中，遇霜凍大雪災害天氣，且養護措施不到位，造成該段存在質量問題，村委已於今年4月責成施工方對該段堰渠（視頻中堰渠）進行整改。根據整改進度，將在6月20日前完成整改。

北京

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