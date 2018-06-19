香港「廉署剋星」 大律師艾勤賢70歲癌逝

2018-06-19 12:33 世界日報 香港新聞組／香港19日電



有「廉署剋星」之稱的著名大律師艾勤賢（Kevin Barry Egan），前晚在瑪麗醫院病逝，終年70歲。據了解，艾勤賢去年被確診患癌，經治療後康復，但近月再次復發至前晚離世。

艾勤賢於1947年出生，原籍紐西蘭，1972年獲英國大律師執業資格。他在上世紀70年代已開始執業，曾任律政署副首席檢控官，專責廉署案件，其後他轉為私人執業，專門接辦廉署的辯護案件，與當年的林炳昌及前廉署執行處副處長徐家傑，被傳媒合稱為「天、地、人三魔」廉署剋星。

明報報導，艾勤賢15日仍在為前年發生的斬人案4名尼泊爾籍被告作辯護律師，當時艾勤賢未見有異樣。1989年底，艾勤賢時任上司、副刑事檢控專員胡禮達，因涉嫌貪污被廉署調查，潛逃往菲律賓，最後被押返港受審，判囚8年。廉署後來指控艾勤賢曾向胡禮達提供假護照及一支筆形手槍，協助他潛逃，艾勤賢最終脫罪。此案後艾勤賢改為私人執業，處理多宗大案，包括轟動一時的楊元龍造馬案、黃桂芬大耳窿（高利貸）集團案，以及錢志明字母小姐案、前冠軍騎師霍達涉造馬案、何鴻章委託十姑娘管理子女基金案、前亞姐陳奕詩涉3億元詐騙案等轟動一時大案。「黃桂芬案」後來更釀成艾勤賢11年後遭黃氏家族手下跟蹤及騷擾的刑事案。

文匯報報導，艾勤賢也曾惹上官非，他2004年在先科國際前主席造市案中，林炳昌被指企圖阻止女職員爆料，引發妨礙司法公正案，令廉署大舉搜查七間報館；而艾勤賢亦被指向傳媒披露女證人受保護身分，被判監兩年半，最終上訴得直改判無罪，而林炳昌亦獲終審法院改判無罪。

艾勤賢最近一次受到傳媒關注是因上月尾捲入內地女子唐琳玲在法庭內偷拍案件，當時唐琳玲曾在庭上指已聘請艾勤賢作為其代表律師，但艾勤賢上庭後卻表示並非代表唐琳玲，只是兩人在高院升降機內遇到，而唐琳玲向他索取法律意見。