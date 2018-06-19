香港網戀騙子詐禮物 初次見面就說「我生日」

2018-06-19 12:31 世界日報 香港新聞組／香港19日電



本想網上尋愛，卻不幸遇上愛情騙子。香港區議員袁海文近月接獲多宗網上以情詐騙案件，騙徒以自己「生日」為由，要求女當事人送昂貴禮物。受害者有男有女，年齡介乎20至40歲不等，被騙金額由2000港元至15萬3000港元不等。

香港01報導，民主黨深水區議員袁海文表示，受害人S小姐於今年4月透過WeChat認識涉案「賤男」，聊天期間對方不斷展示其孝順、顧家一面，一周後便約S小姐見面。S小姐指出，見面時男方送了她一條粉晶項鏈，隨後就說今日是他生日，叫她買西裝當禮物送他，並馬上帶S小姐到H&M，指定購買約2000港元的外套和褲子，還特別強調只能用現金付款，並有意站到可以避開店內監視器的地方。

S小姐可察覺有異，要求對方出示身分證證明，但對方當場拒絕，並「緊抱」生日禮物，又稱身分證放在車內，但S小姐堅持跟對方從銅鑼灣步行至灣仔取車。雙方「僵持」約兩小時，對方見一直無法脫身，才答應退還1000元給S小姐。

有相同遭遇的L小姐則透露，她於5月透過社交平台2D認識一男子，雙方相約見面，男方送給她聲稱價值千元的「水晶蜜蠟手鏈」後，即表示當日是他生日，帶她到H&M買三件每件要價近3000港元的西裝作回禮。