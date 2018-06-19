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閩台合作 兩岸鄉村振興研究院揭牌

2018-06-19 02:23聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

海峽兩岸鄉村振興研究院昨在福州揭牌成立，將匯聚海峽兩岸專家的智慧和力量，圍繞鄉村振興戰略，開展理論研究、決策諮詢和技術服務。

海峽兩岸鄉村振興研究院昨成立暨項目對接會在福州舉辦，福建省政協副主席杜源生及兩岸農業科研逾120人與會。

福建農林大學校長蘭思仁表示，研究院由福建農林大學、福建省農業科學院、台灣朝陽科技大學聯合共建，爭取用兩到三年建成鄉村振興的創新中心、協作中心、先行基地、綜合服務平台，成為帶動、引領鄉村振興技術與人才寶庫，成為鄉村振興決策的重要智庫。

按照規畫，海峽兩岸鄉村振興研究院將重點推進特色產業發展融合、生態文明建設、農業文化傳承、鄉村振興戰略研究與諮詢等，建立七個特色產業融合示範園區、一個全域生態綜合體、四個農業文化遺產保護與利用示範基地以及一批鄉村振興示範村。

鄉村振興正成為閩台合作的熱門話題。一周前在福建舉行的第十屆海峽論壇上，台灣經濟研究院董事邱毅分析，閩台融合發展將隨著鄉村振興戰略實施再掀熱潮。

他認為，台灣的休閒和精緻農業積累許多人才、技術及經驗，而大陸有豐富的自然資源和廣闊的市場；台灣相關專業人才會因為鄉村振興而往福建移動，掀起新一波的登陸熱。

福建海峽論壇

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