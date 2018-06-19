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質量明顯下降 兒童家具去年3成不合格

2018-06-19 02:23聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

大陸央視日前公布最新2017年度兒童家具產品質量監督抽查報告，被抽查的50家大陸企業50款產品中，共計有15款不合格，主要涉及結構安全「邊緣和尖端」方面。報告顯示，2017年度不合格產品的比率遠較前一年度嚴重，高達30%，反映兒童家具質量明顯下降。

報告指出，兒童家具指預定供3歲至14歲兒童使用的家具產品，具體產品包括椅凳類、桌枱類、櫃類、單層床、沙發和彈簧軟床墊等。此次被抽查發現有不合格產品的企業，市場遍及江蘇、廣東、四川、浙江和上海等五個省市，幾乎已覆蓋大陸全國兒童家具的主要產區。

深圳市計量質量檢測研究院工程師郭洪智表示，檢測主要分為結構安全及有害物質兩方面，「可能兒童玩耍當中一些碰撞，一些物理性創傷，而那個有害物質甲醛釋放量可能對兒童身體健康發育會造成一定的影響。」

不合格項目共有五個，分別為邊緣及尖端、孔及間隙、有推拉件的小櫃穩定性試驗、產品甲醛釋放量，以及警示標籤。而當中佔最多的就是邊緣與尖端，共計有六款產品被檢出不合格。檢測人員表示，邊緣及尖端、孔及間隙、有推拉件的小櫃穩定性這三項都屬於結構安全項目，邊緣及尖端是測量家具邊角尖銳程度是否會對使用者造成傷害。

甲醛上海深圳

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