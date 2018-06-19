雲南開「良方」 海外人才湧進

2018-06-19 02:23 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



儘管到中國科學院西雙版納熱帶植物園工作的時間不久，但德國籍專家哈拉爾德．施奈德已被雲南的生物多樣性深深吸引。作為雲南引進的高端外國專家，他希望可以帶動更多青年人才走進「彩雲之南」。

「在這裡工作令人激動。」哈拉爾德．施奈德在第五屆南博會期間舉行的第三屆雲南國際人才交流會上說，「西雙版納有良好的工作環境，自然環境優美，熱帶植物種類繁多，政府還為我們的研究提供資金支持。」

新華社報導，雲南省外國專家局局長阮朝奇說，當前諸多戰略機遇和利多政策在雲南交匯，但雲南省人才「短板」日益凸顯，迫切需要引進更多海內外高層次人才，尤其是緊缺的領軍人才，為推動雲南跨越發展提供智力支撐。

雲南相繼在深化人才發展體制機制改革、加強新形勢下引進外國人才工作等方面公布實施意見，並實施雲南人才「千人計畫」、「萬人計畫」引才政策，為破解人才政策繁雜化、碎片化、折扣化等難題，開「良方」。

得益於中國越來越好的人才引進環境，泰國孔敬大學教授梅塔．瓦那帕哈只用一年時間，就實現從項目落地到開花結果。他引入雲南省草地動物科學研究院的科研項目，有效推動雲南大宗經濟作物副產物飼料化利用技術與產業化研究。

「科學技術不分國界的。」梅塔．瓦那帕說，作為雲南省「雲嶺英才計畫」高端外國專家，他去過雲南多個地方，希望把科研經驗分享給更多中國的年輕科研人員，共同致力將科學技術轉化為生產力。

近年來，雲南實施「更加積極、更加開放、更加有效」的人才政策，為吸引集聚一批海內外高層次創新創業人才，打造具有雲南特色和區域競爭力的人才品牌提供政策支持。

由雲南北方奧雷德光電科技股份公司引進的澳洲籍專家季華夏，不僅入選國家「千人計畫」，去年還獲得了外國人永久居留身分證。他開展的多項發光材料技術研究取得重大技術突破，推動了國產有機發光材料的發展。

舉辦國際人才交流會，也是雲南打出的一張「求賢牌」。第三屆雲南國際人才交流會日前在雲南舉行。來自美國、英國、德國、俄羅斯、澳洲、日本等40多個國家和地區的專家學者、高層次人才等600餘人參會，深入探討「聚天下英才．促雲南跨越」。

數據顯示，2016年以來，雲南省通過舉辦國際人才交流會累計引進海外高層次人才171人，促成160餘個優秀人才智力項目簽約落地，涵蓋教育、醫療、科研等領域。

目前在雲南省工作的外國專家達4500餘人，在經濟、教育、科技、文化等領域很活躍，「雲南希望引進更多海外高層次人才和各行業菁英人才，投身新一輪創新創業熱潮。」雲南省委組織部有關負責人說，引進人才可以在實現自身價值的同時，參與雲南乃至中國重大科技創新實踐。