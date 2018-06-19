大陸鐵路列車 增開514列載客

2018-06-19 02:23 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



列車端粽情 昨天北京西至成都東G89次復興號列車上，列車工作人員為外國旅客送上粽子。 中新社 分享 facebook 中國鐵路總公司披露，昨天是端午假期最後一天，大陸全國鐵路迎來返程客流高峰，預計發送旅客1256萬人次。為滿足旅客返程運輸需求，全國鐵路增開旅客列車514列。

中新社報導，鐵路總公司相關負責人指出，6月18日北京局集團公司增開熱門方向旅客列車54列；鄭州局集團公司加開鄭開、鄭焦、鄭州機場快線和管內普速臨時旅客列車30.5對；武漢局加開武漢至宜昌、襄陽、荊門、上海等方向旅客列車65列，並將50列動車組重聯運行提升運能；西安局集團公司增開西安至成都、漢中、寶雞等方向旅客列車41列。

中國鐵路總公司指出，6月17日，全國鐵路發送旅客1087.5萬人次，年增16.1%。其中，北京局集團公司發送旅客101.3萬人次，年增6.4%；上海局集團公司發送旅客229.8萬人次，年增14.2%；廣州局集團公司發送旅客159.6萬人次，年增17.5%。

昨天正值端午節，各地鐵路部門在火車站、列車上舉辦豐富多彩的端午特色文化活動，推出多項便民服務措施。瀋陽局集團公司在延吉、琿春等多個車站推出端午祭民俗特色服務，表演民俗節目，為旅客編織艾草花環和五彩繩，送上節日祝福。西安局集團公司在G98次列車上舉辦「端午猜謎贏大獎」和現場包粽子活動，旅客熱情參與。