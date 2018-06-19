天津將建中國核工業大學

2018-06-19 02:23 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



天津日報報導，為加快培養核產業人才，中國核工業集團有限公司將在天津投資建設中國核工業大學，圍繞核產業，建立集人才技能培訓、碩士及博士學歷教育、國際學術交流、核心技術研發等功能於一體的國家級產學研創新示範基地。

報導稱，為深化與央企的全面戰略合作，6月15日天津市與中核集團簽署戰略合作框架協議。根據協議，「十三五」期間，中核集團將聯合相關企業，在天津規畫建設中核集團高端新產業發展基地，加快發展一批國內領先的高端產業，培育發展一批新興產業，在天津構建具有高附加值、高技術含量、自主智慧財產權的集團產業鏈體系，推動天津產業轉型升級。

報導還提到，中核集團將在天津投資建設中國核工業大學，圍繞核產業，建立集人才技能培訓、碩士及博士學歷教育、國際學術交流、核心技術研發等功能於一體的國家級產學研創新示範基地。

此前，中核集團2012年11月掛牌成立「企業大學」性質的核工業大學，由核工業管理幹部學院和研究生部組成。目前大陸國內由中核集團參與共建、核科學辦學特色鮮明且開展本科教育的高校還有南華大學、東華理工大學等。

另外，今年3月北京全國兩會期間，前科技部部長、中核集團中國原子能科學研究院院長萬鋼曾建議，應從核工業發展國家戰略層面考量，儘快支持創辦中國核工業大學，儲備好青年基礎人才和高水平創新團隊。