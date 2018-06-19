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南京博物院 端午習俗大會串

2018-06-19 02:23聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

粽子、佩香包、編網兜…，又是一年端午至，濃濃的節日氣氛走出市井街巷，與高雅之堂碰擦出奇妙的火花。昨天30餘種端午習俗集中亮相南京博物院。兒時的佳節記憶承載著中華文化內涵，正以全新的體驗形式回歸市民身邊。

清早起，大量市民有序湧入南京博物院的大門，民間舞蹈「打連廂」、「跑旱船」正在廣場巡迴上演，一場記憶中佳節的穿越之旅拉開序幕。

昔日南京城裡喧鬧的節日氛圍，如今濃縮進南博的廣場、展廳、長廊，吸引市民感受這場中華文化的回溫。

在非遺館內，徐州香包、南京皮影、南通麵塑等多名非遺傳承人進行著百年傳統手工藝的展示與教授。

大陸國家級非物質文化遺產徐州香包的傳承人井秋紅一針一線縫製著青蛙外形的五毒香包，悉心地向觀眾講解香包的做法、起源。她說：「在過去，每逢端午意味著炎夏來臨，蚊蟲開始活躍。從這一天起，孩子們開始佩戴用中草藥製成的，綉有蜈蚣、蝎子等圖案的五毒香包，既是驅蚊保健，也取以毒攻毒之意。」

響亮的竹板聲、幽香的艾草…，在年過古稀的國家級非遺「常州小熱昏」和江蘇省級非遺「常州梨膏糖製作技藝」的雙料傳承人葉莉莉身邊，圍滿了稚氣未脫的小粉絲。

她說，過去很多民間藝人在售賣手工製作的梨膏糖之時，常用「小熱昏」這種街頭說唱藝術來推銷吸引顧客，這門「雙料合璧」的手藝逐漸傳承至今。每逢端午，葉莉莉都會在梨膏糖裡加入應季的中草藥—艾葉，讓甜絲絲的梨膏糖多一份節日味道。

博物館內的最熱鬧之處還屬藝術館長廊。親手包粽子、鴨蛋網編織、五毒香包製作等親子體驗互動吸引眾多市民，在感受佳節氣氛之餘，研習傳承傳統文化。

粽子遺產

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