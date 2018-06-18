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阿根廷隊有梅西 中國有梅西派出所

2018-06-18 22:23中央社 台北18日電

阿根廷足球明星梅西（Lionel Messi）全球知名，位在中國廣東省梅州市梅縣...
阿根廷足球明星梅西（Lionel Messi）全球知名，位在中國廣東省梅州市梅縣區梅西鎮的「梅西」派出所，近來就因為本屆世界盃開賽、同名的梅西隨阿根廷隊首度亮相，在中國網路一夕爆紅。圖擷取自南方都市報
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阿根廷足球明星梅西（Lionel Messi）全球知名，位在中國廣東省梅州市梅縣區梅西鎮的「梅西」派出所，近來就因為本屆世界盃開賽、同名的梅西隨阿根廷隊首度亮相，在中國網路一夕爆紅。

台北時間16日晚間，阿根廷隊首戰冰島隊以1比1踢和，梅西獲得一次12碼罰球機會卻未能進球，讓許多阿根廷球迷及梅西的粉絲扼腕。

南方都市報報導，阿根廷、冰島之戰一結束，中國網路上便出現一張「梅西派出所」的銘牌照片，且廣為流傳。不少中國網民則在照片下方留言，以五花八門的言詞調侃梅西罰球未進。

梅西派出所所長丘海鋒17日表示，梅西派出所屬於當地的偏遠派出所，沒想到網民把派出所和世界級球星聯繫起來而關注，讓派出所一夜爆紅，讓他和同仁感到很意外。

丘海鋒表示，「梅西」派出所和世界級球星「梅西」同名，純屬巧合。而派出所同仁對於4年一次的世界盃也很關注，其中不乏梅西的球迷。至於網路熱傳的「梅西派出所」的銘牌照片，應是管區居民前往洽公時拍下的，「可能正好也是球迷」。

報導指出，早在1980年代初期即成立的梅西派出所，距離廣東省梅州市中心有46公里遠，屬偏遠山區，整個派出所只有5名員警，但轄區範圍達92.7平方公里，常住居民則僅有3萬多人。

丘海鋒說，梅西派出所和其他派出所一樣，日常要管理治安，打擊犯罪，維護公共秩序及「國家安全」。晚上同樣會在路上設哨巡邏，並整治賭球等行為。

阿根廷冰島足球
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