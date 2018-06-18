李大維：考慮控告矮化台灣的航空公司

2018-06-18 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



英國金融時報報導，台灣國安會秘書長李大維說，針對北京當局「過分的」施壓，反制措施可能包括，對將台灣列為中國一部分的航空公司，採取法律行動，不過他也說，程序會很複雜，「可能需要兩三年」才能獲得法官裁決。