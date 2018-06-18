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日航、全日空屈服改列「中國台灣」 外交部嚴正抗議

要上班了！未來一周天氣如何 氣象局一張圖說明

李大維：考慮控告矮化台灣的航空公司

2018-06-18 18:56聯合報 記者李京倫╱即時報導

英國金融時報報導，台灣國安會秘書長李大維說，針對北京當局「過分的」施壓，反制措施可能包括，對將台灣列為中國一部分的航空公司，採取法律行動，不過他也說，程序會很複雜，「可能需要兩三年」才能獲得法官裁決。

李大維說：「這是我們反擊的標誌，我們將不會只是無所事事坐著。」

李大維。本報資料照片
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