大陸各地強降雨來襲 長江中下游進入降雨集中期

2018-06-18 10:57 中央社 台北18日電



陸媒報導，端午假期，中國大陸華北、東北與長江中下游多地被雨水籠罩，特別是長江中下游地區自今天起，隨著強降雨輪番來襲，將進入降雨集中期。

中新網報導，今年端午假期，中國大陸的北方、華北和東北部分地區，出現明顯降雨天氣。根據預報，北京18日還將有雷陣雨天氣。

根據中國中央氣象台預報，17日至20日，從四川盆地東部至長江中下游地區將有一次強降雨過程，強降雨影響地區涉及十多個省份。從強度來看，長江中下游地區的強降雨主要出現在18日夜間至20日。

這段降雨期間，四川東部、陝西南部、重慶、貴州以及湖北、湖南中北部、江西中北部、安徽中南部、江蘇南部、上海、浙江北部等地有大到暴雨、局部地區大暴雨，並伴隨短時間強降水和雷暴大風等強對流天氣。

在此波降雨天氣中，長江中下游的降雨特別引人關注。主因是此次影響長江中下游地區的降雨，不僅範圍較大，且降雨之後未來一段時間，該地區的降雨還將輪番來襲。

報導稱，在此輪降雨過後，21日至22日，強降雨帶將往南移動，貴州、湖南、江西、浙江、福建北部等地有大到暴雨、局地大暴雨。24日前後，雨帶將再次北移至長江中下游一帶。