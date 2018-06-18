親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

皖台商設獎學金 資助陸配子女

2018-06-18 01:43聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

安徽省蚌埠市台資企業協會會長、安徽鳳凰濾清器股份有限公司董事長巫界樹捐資，委託台灣中華青年發展聯合會，設立專門面向高職階段陸配子女的獎學金「鳳凰計畫」，以提升在台就學保障。獎學金6月30日將在台北市頒發。

中新社報導，巫界樹指出， 設立獎學金的初衷很簡單，主要就是鼓勵台澎金馬地區的大陸籍配偶家庭高職階段優秀在讀子女，為社會和產業界培養務實勤勉的專門技術人才，並促進高職階段的產學合作，幫助困難的陸配家庭，讓他們的子女在高職階段安心求學。他希望達到拋磚引玉的效果，讓包括台商在內的更多企業關注大陸籍配偶家庭子女教育。

負責策劃並具體執行該活動的台灣同學會副會長、安徽財經大學法學院教授黃信瑜說，獎學金公益項目的設立，是在陸台商的創舉。他期盼此項公益活動能為廣大台商發揮拋磚引玉的作用，共同挖掘和培養優秀的「兩岸之子」。

這次獎助對象為設籍台澎金馬地區且其父母之一方為大陸籍配偶的公私立高職、高中職業類科、五專一至三年級的在學學生。獎助項目共10個名額，其中兩名為安徽籍，每人每年獎助新台幣10萬元。

此外，申請資格需滿足在應修業年限內，所有學期操行成績85分以上（含85分）、學業成績平均85分以上（含85分），應檢附成績證明，高一新生須提供國三學年度上、下學期在學成績並須檢附上學期的成績。

在甄選標準方面，品德操守、在學成績、專業技能、社會實踐等四個方面各占甄選評比的25%。巫界樹表示，將品德操守放在首位，他認為具備優良的品德是成才的關鍵。

「獎學金起名為『鳳凰計畫』，最直接的原因是我的企業名字有『鳳凰』兩個字。同時，我希望受資助的學生未來可以像鳳凰一樣涅槃飛翔。」巫界樹說，他來大陸打拚20餘年，趕上了難得的發展機遇，也享受到大陸眾多惠及台商政策，此次設立獎學金也算是一種回饋。

巫界樹的公司位於蚌埠高新區內，是一家專業生產汽車用各類濾芯及環保型過濾器的高新技術企業，2006年12月開工建廠。2009年，他將在東莞的四個廠全部搬到了蚌埠。目前近七成產品銷往美國、加拿大和歐洲等市場，年銷售額近3億元人民幣。

「我很慶幸很早就到大陸來發展，很多台灣的朋友都羨慕我，說我有眼光。」巫界樹認為，現在大陸的創業就業環境比他當初來時要好得多，尤其是31條對台措施頒佈實施，給台商在大陸發展帶來更大機遇，給台胞在大陸就業、生活提供更多便利，相信會吸引更多台灣人來大陸就業、創業。

隨著兩岸交流交往的日益密切，兩岸婚姻家庭的數量與日俱增，海峽兩岸婚姻家庭協會統計數據顯示，目前已有超過38萬對兩岸婚姻家庭。

「萬事開頭難。」巫界樹說，陸配子女教育問題需要大家共同參與，他希望盡自己一點力量來幫助他們，也希望受資助的陸配子女學業有成，更好地走入社會，為兩岸交流做貢獻。

台商陸配婚姻
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

兩岸微流行／陸瘋世足 狂嗑小龍蝦、鴨脖子

2018-06-18 00:49

天行美式橄欖球聯賽 騎士奪冠

2018-06-18 01:43

上海新場古鎮 端午品茶

2018-06-18 01:43

福州龍舟賽 競爭激烈

2018-06-18 01:43

孔子故里 成立古籍修復傳習所

2018-06-18 01:43

多國咖啡師 齊聚海南爭冠

2018-06-18 01:43

中歐班列長安號 整車首抵西安

2018-06-18 01:43

無礙於兩岸關係低迷 文化部上海電影節推介三部新國片

2018-06-17 21:21

陸父母年花9萬給孩子補習 讓補習帝國年賺518億

2018-06-17 18:32

影／大陸華山景區遊客中心 天花板掉落砸傷9人

2018-06-17 16:14

助脫北者逃離 一中國人獲南韓難民身分

2018-06-17 13:11

京東機器人 會等紅綠燈

2018-06-17 00:27

上海觀察╱台灣人才，令人不是滋味的高CP值

2018-06-17 00:14

青島種海水稻 2020大範圍栽種

2018-06-17 00:08

留加碩士變宅男啃老7年 重病母無奈提告

2018-06-16 17:05

想看世足賽 「老賴」被限制出境主動還30萬

2018-06-16 16:55

世足賽吉祥物險難產 中國工廠「救火」

2018-06-16 16:55

大陸虐殺動物片屢禁不止 律師：法規欠完善最多被譴責

2018-06-16 15:45

港鐵鋼筋造假疑團多 路政署報警

2018-06-16 12:35

港七一遊行 警硬塞起點 民陣擬抗命

2018-06-16 12:34

指港立會主席梁君彥處理一地兩檢不公 泛民提不信任動議

2018-06-16 12:33

港大「以毒攻毒」抗流感 5-10年推新藥

2018-06-16 12:32

已成立七年 香港1寄養家庭賦23娃兒新生

2018-06-16 12:32

對自己的港議員爸爸喊話 兒女期盼「多陪我玩」

2018-06-16 12:29

時隔5年 台作家郭楓、詹澈再度加入中國作協

2018-06-16 11:47

聲稱保護英烈 中國騰訊刪7300影片

2018-06-16 10:43

大陸沒缺席世足 陸網爆：德、義、阿根廷從未戰勝中國隊！

2018-06-16 10:00

香江風情／七一遊行 蹣跚起步

2018-06-16 00:15

香港科學家研發出新抗體 可望治癒愛滋病

2018-06-15 22:38

飛機餐要付費了 天津航空推台式魯肉飯等37元餐點

2018-06-15 18:57

降空汙 外地車進北京7天得離開

2018-06-15 18:49

監控升級！華爾街日報：中國擬強制汽車安裝電子辨識系統

2018-06-15 18:23

中國公民出入境 拚30分鐘內通關

2018-06-15 18:23

中國瘋世足賽 4萬球迷掃票導致赴俄航線爆滿

2018-06-15 18:01

影／車沒碰到就倒地 湖南警「碰瓷執法」？

2018-06-15 17:42

世足賽爆上億美元假票 近4成賣給中國人

2018-06-15 17:42

焦裕祿「90後」孫女 從軍苦訓當排長

2018-06-15 17:34

「中國保持12年世足不敗神話」陸球迷自嘲指數滿點

2018-06-15 16:30

強化兩岸國際競爭力 台商學校教學放眼全球

2018-06-15 15:27
看更多

熱門文章

社區禁棺木搭電梯 喪家抬下17樓泣訴：誰都會走啊

2018-06-17 18:28

為何大陸鳳梨滯銷還會向台灣採購？ 陸媒：台灣較好

2018-06-17 15:53

港媒：台灣香蕉滯銷重挫民進黨 恐重創中南部選情

2018-06-17 15:12

海航驚天債務逼近人民幣6000億 北京要出手搶救引發質疑

2018-06-17 13:30

想在中國上市得設共產黨支部 台企：好像回到文革

2018-06-17 09:12

是誰讓奢侈品入凡間？ 小資女花銅板價圓包包夢…

2018-06-17 10:00

陸父母年花9萬給孩子補習 讓補習帝國年賺518億

2018-06-17 18:32

設計生產航母、核潛艇 陸中船重工「二把手」孫波落馬

2018-06-17 17:15

關係變差 KPMG報告：大陸去年對澳洲投資下降11%

2018-06-17 16:13

無礙於兩岸關係低迷 文化部上海電影節推介三部新國片

2018-06-17 21:21

影／大陸華山景區遊客中心 天花板掉落砸傷9人

2018-06-17 16:14

助脫北者逃離 一中國人獲南韓難民身分

2018-06-17 13:11

毒奶粉事件10年 結石寶寶媽微信談赴港遭攔截

2018-06-17 12:29

飛機餐要付費了 天津航空推台式魯肉飯等37元餐點

2018-06-15 18:57

陸企名人堂／貝殼林楊超以夢為馬 不負韶華

2018-06-17 13:21

中共海軍首次舉行 「勇敢杯」水雷戰競賽性考核

2018-06-17 16:40

北京瞭望／北京財經圈埋了大炸雷

2018-06-18 00:54

陸新規！ 上市公司須設共黨組織

2018-06-18 00:49

澳門觀光轉型 清朝御製地毯展現文化底蘊

2018-06-17 20:06

海航負債2.8兆 官方要救

2018-06-18 00:16

今日頭條騰訊新聞大戰…差距愈來愈小

2018-06-18 00:16

大陸不動產登記 全面聯網

2018-06-18 00:16

八方雲集20周年 林家鈺助弱勢創業翻身

2018-06-18 01:43

律師:深化改革 非干預市場

2018-06-18 01:25

兩岸微流行／陸瘋世足 狂嗑小龍蝦、鴨脖子

2018-06-18 00:49

網貸平台唐小僧 傳遭查封

2018-06-18 00:16

陸梵又開始會談 磋商主教任命

2018-06-17 23:35

浙小鎮研發「中國芯」 最高獎助1億人民幣

2018-06-18 01:43

今日頭條玩遊戲 PK騰訊

2018-06-18 00:16

中歐班列長安號 整車首抵西安

2018-06-18 01:43

福州龍舟賽 競爭激烈

2018-06-18 01:43

全球首個3D打印批量中心 落戶佛山

2018-06-18 01:43

孔子故里 成立古籍修復傳習所

2018-06-18 01:43

上海新場古鎮 端午品茶

2018-06-18 01:43

天行美式橄欖球聯賽 騎士奪冠

2018-06-18 01:43

供2020年商用 陸5G產業全面啟動

2018-06-18 01:43

多國咖啡師 齊聚海南爭冠

2018-06-18 01:43

皖台商設獎學金 資助陸配子女

2018-06-18 01:43

王石：中以企業 有望加強投資互動

2018-06-18 01:43

蘇州新平台 助中小微台企融資

2018-06-18 01:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top