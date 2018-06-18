皖台商設獎學金 資助陸配子女

2018-06-18 01:43 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



安徽省蚌埠市台資企業協會會長、安徽鳳凰濾清器股份有限公司董事長巫界樹捐資，委託台灣中華青年發展聯合會，設立專門面向高職階段陸配子女的獎學金「鳳凰計畫」，以提升在台就學保障。獎學金6月30日將在台北市頒發。

中新社報導，巫界樹指出， 設立獎學金的初衷很簡單，主要就是鼓勵台澎金馬地區的大陸籍配偶家庭高職階段優秀在讀子女，為社會和產業界培養務實勤勉的專門技術人才，並促進高職階段的產學合作，幫助困難的陸配家庭，讓他們的子女在高職階段安心求學。他希望達到拋磚引玉的效果，讓包括台商在內的更多企業關注大陸籍配偶家庭子女教育。

負責策劃並具體執行該活動的台灣同學會副會長、安徽財經大學法學院教授黃信瑜說，獎學金公益項目的設立，是在陸台商的創舉。他期盼此項公益活動能為廣大台商發揮拋磚引玉的作用，共同挖掘和培養優秀的「兩岸之子」。

這次獎助對象為設籍台澎金馬地區且其父母之一方為大陸籍配偶的公私立高職、高中職業類科、五專一至三年級的在學學生。獎助項目共10個名額，其中兩名為安徽籍，每人每年獎助新台幣10萬元。

此外，申請資格需滿足在應修業年限內，所有學期操行成績85分以上（含85分）、學業成績平均85分以上（含85分），應檢附成績證明，高一新生須提供國三學年度上、下學期在學成績並須檢附上學期的成績。

在甄選標準方面，品德操守、在學成績、專業技能、社會實踐等四個方面各占甄選評比的25%。巫界樹表示，將品德操守放在首位，他認為具備優良的品德是成才的關鍵。

「獎學金起名為『鳳凰計畫』，最直接的原因是我的企業名字有『鳳凰』兩個字。同時，我希望受資助的學生未來可以像鳳凰一樣涅槃飛翔。」巫界樹說，他來大陸打拚20餘年，趕上了難得的發展機遇，也享受到大陸眾多惠及台商政策，此次設立獎學金也算是一種回饋。

巫界樹的公司位於蚌埠高新區內，是一家專業生產汽車用各類濾芯及環保型過濾器的高新技術企業，2006年12月開工建廠。2009年，他將在東莞的四個廠全部搬到了蚌埠。目前近七成產品銷往美國、加拿大和歐洲等市場，年銷售額近3億元人民幣。

「我很慶幸很早就到大陸來發展，很多台灣的朋友都羨慕我，說我有眼光。」巫界樹認為，現在大陸的創業就業環境比他當初來時要好得多，尤其是31條對台措施頒佈實施，給台商在大陸發展帶來更大機遇，給台胞在大陸就業、生活提供更多便利，相信會吸引更多台灣人來大陸就業、創業。

隨著兩岸交流交往的日益密切，兩岸婚姻家庭的數量與日俱增，海峽兩岸婚姻家庭協會統計數據顯示，目前已有超過38萬對兩岸婚姻家庭。

「萬事開頭難。」巫界樹說，陸配子女教育問題需要大家共同參與，他希望盡自己一點力量來幫助他們，也希望受資助的陸配子女學業有成，更好地走入社會，為兩岸交流做貢獻。