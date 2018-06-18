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天行美式橄欖球聯賽 騎士奪冠

2018-06-18 01:43聯合報 新華社

2018年上海城市業餘聯賽暨天行聯賽春季賽上海賽區的一場U9組美式橄欖球決賽，昨在上海黃浦體育中心舉行。騎士隊球員在比賽中帶球突破，以25比14戰勝音速隊奪冠。

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