天行美式橄欖球聯賽 騎士奪冠

2018-06-18 01:43 聯合報 新華社



2018年上海城市業餘聯賽暨天行聯賽春季賽上海賽區的一場U9組美式橄欖球決賽，昨在上海黃浦體育中心舉行。騎士隊球員在比賽中帶球突破，以25比14戰勝音速隊奪冠。