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中歐班列長安號 整車首抵西安

2018-06-18 01:43聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

6月13日上午，從比利時根特始發的中歐班列「長安號」沃爾沃整車進口專列，經過16天時間、跨越1萬多公里，抵達西安港西安鐵路貨櫃中心站，這是陜西進口整車的首趟專列。

新華社報導，這趟整車進口專列共載有160輛進口沃爾沃汽車，主要有XC90和V40兩款車型。此前，由於陜西沒有整車進口口岸，需要從沿海口岸和周邊省分輾轉輸入，增加了進口成本。

如今，汽車進口可以通過中歐班列直接運抵西安港，也可通過沿海直接轉關西安港，在西安港辦理報關報檢業務，將有效降低進口環節的各種成本，簡化進口通關手續，提高流通效率。

沃爾沃汽車集團高級副總裁、亞太區總裁兼CEO袁小林表示，沃爾沃汽車將繼續積極投身「一帶一路」建設，通過中歐專列向歐洲出口S90豪華轎車等代表最高中國汽車工業製造能力的產品，同時帶回零配件和其他整車產品，帶動優勢互補和協同發展。

除了大宗工業製造企業，越來越多的跨境電商企業也開始依託中歐班列加速布局「一帶一路」。

5月21日一列滿載汽車用品、家居等消費品的中歐班列從德國漢堡出發，經過16天行程，途經波蘭、白羅斯、俄羅斯、哈薩克到達西安。

這是中國知名電商京東依託中歐班列「長安號」開出的中歐精品專列。它能在滿足電商多元化跨境鏈路的同時，將西安打造成內陸跨境物流集散中心。京東物流國際供應鏈總經理韓鎏說，基礎設施互聯互通是「一帶一路」倡議的前提，希望開通的專列能推動西部地區在跨境電商流通領域彎道超車，使更多進口商品走向大陸全國各地。

據分析，中歐班列近年來呈現三個顯著變化，一是開行數量和貨物運量增長較快；二是回程班列貨運量增長明顯，雙向均衡運輸逐步成為常態；三是信息化和保障配套進一步完善，運行時效提高。

得益於中歐班列各方面的飛速進展，外國企業意識到，中歐班列是其打開中國市場、促進中外貿易的黃金通道。

6月8日，往返於芬蘭東部城市科沃拉和西安的中歐班列在芬蘭首都赫爾辛基舉行了推介會，與會人士一致期待各方加強合作，進一步發展北歐和中國之間的陸路物流通道。

科沃拉市市長瑪麗塔．托伊卡表示，科沃拉樞紐區正在積極準備擴容，為優化中歐班列運營效率提供長期支持。目前雙方共同推出「北歐亞大陸發展平台」，希望以科沃拉－西安班列線路為基礎，吸引更多國際企業加入。

科沃拉改革發展集團總裁馬爾蒂．胡蘇說，科沃拉－西安班列目前是雙向滿載，越來越多的國際大企業已經認識到這是一條長期可靠的物流通道，積極磋商商業合作。

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