孔子故里 成立古籍修復傳習所

2018-06-18 01:43 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中國古籍保護中心日前在孔子故里山東曲阜成立古籍修復技藝的「孔子博物館傳習所」，這是中國古籍保護中心授牌的第25家傳習所，以保護修復孔子博物館中的4萬多冊善本古書。

新華社報導，大陸國家圖書館副館長、國家古籍保護中心副主任張志清說，古籍是中華文化傳承的載體，千百年來歷經消磨損毀，其留存得益於古籍修復技藝的補救、保護。古籍修復技藝是第二批國家級非物質文化遺產。

在孔子博物館、曲阜師範大學大學生活動中心廣場，眾多師生參與了碑刻傳拓、古籍修復技藝演示、木板年畫刷印、《四庫全書》《永樂大典》複製書頁抄寫等互動體驗。其中，「木板年畫刷印」展示的是孔府門神版畫的刷印技法，使用孔府珍藏的明代門神木雕版的複製品。

由中國運載火箭技術研究院、國家圖書館共同研製的「古籍保護箱」也在這裡亮相。古籍保護箱應用多項航天技術，結合原材料、環境監控、物聯網網路管理，為中華古籍築起「安全屋」。

孔子博物館副館長唐麗指出，作為大陸全國和山東省重點古籍保護單位，孔子博物館現藏有古籍圖書6400餘部、4萬餘冊，古籍雕版4000餘塊。其中在級古籍106種、2400餘冊，包括一級文物五種、二級文物52種。

截至目前，孔子博物館已有約60部古籍入選《國家珍貴古籍名錄》《山東省珍貴古籍名錄》。所藏古籍中，尤以宋元本最為珍貴，其中宋代刻本《皇朝仕學規範》40卷是館藏最古老的版本。